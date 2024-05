Noch vor dem Anpfiff: Massenschlägerei zwischen Fans von Schalke und Hansa Rostock

Gelsenkirchen - Schalke 04 ist sportlich schon gerettet, für den FC Hansa Rostock geht es in der 2. Bundesliga noch ums Überleben. Vor dem Duell der beiden Klubs in Gelsenkirchen flogen aber erstmal die Fäuste.

Vor dem Anpfiff im Stadion zeigten die Schalker Fans eine beeindruckende Choreografie, bis jetzt ist es in der Arena ruhig. © Bernd Thissen/dpa

Wie die Polizei im Laufe des Samstags mitteilte, trafen schon in den frühen Morgenstunden rivalisierte Anhänger beider Klubs im "Nordsternpark" aufeinander, lieferten sich dort eine Massenschlägerei.

Als die Beamten eintrafen, flüchteten die Prügelknaben. Die Polizei sprach von mehreren hundert Gewalttätern.

Im Vorfeld hatten sowohl die Fanhilfe Schalke als auch die der Rostocker den Einsatzkräften vorgeworfen, die Partie als "Versuchskaninchen" für die am 14. Juni startende Fußball-EM in Deutschland zu nutzen.

"Solche Vorwürfe sind absolut haltlos. Wir appellieren an dieser Stelle erneut an die Verantwortlichen in den Fanszenen und den Vereinen, ihren Beitrag zu leisten, deeskalierend zu intervenieren. Niemand außer den Störern hat ein Interesse an Randale. Insofern halte ich derartige Falschmeldungen für unverantwortlich. Deeskalation fordern und so zu eskalieren hilft niemandem", machte Einsatzleiter Peter Both deutlich.