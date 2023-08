Nach Hodenkrebs-Erkrankung: Baumgartl stieß auf Skepsis bei Vereinssuche!

Timo Baumgartl (27, r.) bei einem seiner seltenen Einsätze in der vergangenen Saison. Bei Schalke 04 will er nun wieder regelmäßiger spielen. © Andreas Gora/dpa

Der 27-Jährige hatte im Frühjahr 2022 die Diagnose Hodenkrebs erhalten und konnte sich nach überstandener Chemotherapie und Operation wieder in zurück in den Profifußball kämpfen.

Für Union Berlin absolvierte er in der abgelaufenen Saison acht Bundesligaspiele, nach Ablauf der Leihe kehrte er kurzzeitig zur PSV Eindhoven zurück, bevor er nun zu Schalke 04 wechselte.

"Ich habe auch gemerkt, dass ab und an so ein bisschen Skepsis da ist nach der Krankheit und den wenigen Spielen in der Rückrunde", schilderte Baumgartl seine Vereinssuche in einer Presserunde im Rahmen des Trainings bei seinem neuen Klub.

Er halte das jedoch nach einer solchen Erkrankung für normal: "Für mich ist das jetzt abgeschlossen, ich möchte mich ein Stück weit rehabilitieren und zu alter Leistungsstärke zurückfinden."

Die Gespräche mit den Schalker Verantwortlichen hätten ihn vom Klub überzeugt, nun wolle er mit dem Verein etwas aufbauen und den Aufstieg schaffen: "Ich glaube, hier kann etwas Gutes entstehen, auch in Verbindung mit den Fans."