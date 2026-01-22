Transfer-Sensation perfekt! Schalke holt Edin Džeko in die 2. Bundesliga
Gelsenkirchen - Die Transfer-Sensation des Winters ist perfekt! Edin Džeko (39) wechselt von der AC Florenz in die 2. Bundesliga und schließt sich dort Tabellenführer Schalke 04 an.
Was in den vergangenen Tagen schon durchgesickert war, teilten die Knappen nun auch offiziell mit: Der Kapitän und Rekordnationalspieler der bosnischen Nationalmannschaft bestand am Donnerstagmorgen den Medizincheck und verstärkt ab sofort die Abteilung Attacke der Königsblauen.
"Ich habe mich seit dem ersten Interesse sehr intensiv mit Schalke beschäftigt und mir einige Spiele angeschaut. Die Gespräche mit den Verantwortlichen, Miron Muslic als Trainer und unter anderem natürlich Nikola Katic waren sehr gut", erklärte der Angreifer, der die Rückennummer 10 auf Schalke tragen wird.
"Edin hat uns nach der ersten Kontaktaufnahme sehr schnell und klar kommuniziert, dass er richtig Lust auf Schalke hat. Mit ihm verpflichten wir einen Angreifer, der in seiner Karriere auf dem höchsten Niveau gespielt hat. Neben der Erfahrung als Führungsspieler wird unsere Mannschaft von Edins Qualitäten als Zielspieler und Torjäger profitieren", sagt Youri Mulder (56), Direktor Profifußball.
Erstmals wird Dzeko damit am Sonntag im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern zur Verfügung stehen. "Es ist sehr beeindruckend, wie sich die Mannschaft nach schwierigen Jahren in dieser Saison entwickelt hat. Ich möchte jetzt alles dafür geben, damit wir als Team auch in der Rückrunde erfolgreich sind", so der Stürmer.
Edin Džeko mischte die Bundesliga schon vor fast 20 Jahren auf
Mit Džeko konnten die Gelsenkirchener einen absoluten Weltstar verpflichten, der die Bundesliga schon vor fast 20 Jahren aufmischte: 2007 wechselte der damals erst 21-jährige Mittelstürmer zum VfL Wolfsburg und trug 2009 mit 26 Toren und zehn Vorlagen entscheidend dazu bei, dass die Wölfe sensationell zum ersten und einzigen Mal die Deutsche Meisterschaft gewannen.
Auch mit Manchester City holte er zweimal die Meisterschaft, gewann mit Inter Mailand zweimal den italienischen Pokal und kürte sich zum Torschützenkönig in Bundesliga, Serie A und Europa League.
Erst im Sommer 2025 kehrte der 39-Jährige nach einem Jahr in der Türkei in die Serie A zurück, schloss sich der Fiorentina an, kam dort aber über die Rolle als Ergänzungsspieler nicht hinaus und zieht nun nach nur einem halben Jahr weiter.
Titelfoto: FC Schalke 04