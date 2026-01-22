Transfer-Sensation perfekt! Schalke holt Edin Džeko in die 2. Bundesliga

Gelsenkirchen - Die Transfer-Sensation des Winters ist perfekt! Edin Džeko (39) wechselt von der AC Florenz in die 2. Bundesliga und schließt sich dort Tabellenführer Schalke 04 an.

Edin Džeko (39) trägt ab jetzt das Trikot des FC Schalke 04. © FC Schalke 04

Was in den vergangenen Tagen schon durchgesickert war, teilten die Knappen nun auch offiziell mit: Der Kapitän und Rekordnationalspieler der bosnischen Nationalmannschaft bestand am Donnerstagmorgen den Medizincheck und verstärkt ab sofort die Abteilung Attacke der Königsblauen.

"Ich habe mich seit dem ersten Interesse sehr intensiv mit Schalke beschäftigt und mir einige Spiele angeschaut. Die Gespräche mit den Verantwortlichen, Miron Muslic als Trainer und unter anderem natürlich Nikola Katic waren sehr gut", erklärte der Angreifer, der die Rückennummer 10 auf Schalke tragen wird.

"Edin hat uns nach der ersten Kontaktaufnahme sehr schnell und klar kommuniziert, dass er richtig Lust auf Schalke hat. Mit ihm verpflichten wir einen Angreifer, der in seiner Karriere auf dem höchsten Niveau gespielt hat. Neben der Erfahrung als Führungsspieler wird unsere Mannschaft von Edins Qualitäten als Zielspieler und Torjäger profitieren", sagt Youri Mulder (56), Direktor Profifußball.

Erstmals wird Dzeko damit am Sonntag im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern zur Verfügung stehen. "Es ist sehr beeindruckend, wie sich die Mannschaft nach schwierigen Jahren in dieser Saison entwickelt hat. Ich möchte jetzt alles dafür geben, damit wir als Team auch in der Rückrunde erfolgreich sind", so der Stürmer.