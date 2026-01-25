Schalke-Ekstase: Dzeko kommt und leitet die Wende gegen Kaiserslautern ein!

Gelsenkirchen - Was für ein Debüt für Superstar Edin Dzeko ! Der neue Stürmer des FC Schalke 04 hat am Sonntag die Wende im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern eingeleitet. Am Ende hieß es nach einem 0:2-Rückstand noch 2:2 (0:0).

Edin Dzeko (39, M.) kam, sah und traf. © Bernd Thissen/dpa





Lange schien es so, als würde Ivan Prtajin den Königsblauen in die Debüt-Suppe des Neuzugangs spucken, als er in der 61. und 84. Minute für einen Doppelpack sorgte.

Nach dem 0:1 kam Dzeko auf den Platz, sorgte gleich für jede Menge Bewegung, belebte das Offensivspiel und traf dann tatsächlich in der 87. Minute zum 1:2. Damit leitete er die Schalker Aufholjagd ein, die dann Kenan Karaman beim 2:2 (90.) vollendete.

Mit seinem Tor schrieb Dzeko auch sofort Geschichte, denn der bosnische Nationalspieler ist nun mit 39 Jahren der älteste Torschütze der 2. Bundesliga. "Es ist der beste Spieler, den diese Liga jemals gesehen hat", adelte auch Ex-Torjäger und jetziger Sky-Experte, Simon Terodde (37), ihn. Terodde selbst war einst einer der erfolgreichsten Scorer des deutschen Unterhauses.

Zunächst sah es aber nicht so aus, als ob sein Team das Debüt mit Erfolg krönen könnte. Trainer Miron Muslic hatte vor der Partie vor dem Dzeko-Hype gewarnt und lange Zeit schienen sich seine Befürchtungen zu bewahrheiten.

Denn der Matchplan des 1. FC Kaiserslautern ging über weite Strecken gut auf, Schalke konnte sich nicht so entfalten wie gewünscht.