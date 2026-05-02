Schalke im Freudentaumel: Traditionsverein steigt in die Bundesliga auf

Gelsenkirchen - Nach drei Jahren Abstinenz darf sich die Fußball-Bundesliga wieder auf einen alten Bekannten freuen! Der FC Schalke 04 steigt auf, ist nach einem 1:0-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf zurück im Oberhaus.

20.000 Schalker Fans nahmen im Vorfeld des Heimspiels gegen Fortuna Düsseldorf an einem Fanmarsch durch Gelsenkirchen teil. © Benjamin Westhoff/dpa

Mit 67 Punkten ist der vorzeitige Aufstieg sicher, weil der Kumpelverein nicht mehr von Platz eins oder zwei verdrängt werden kann.

Das goldene Tor des Tages erzielte Kenan Karaman bereits in der 11. Minute und schonte so ein wenig die Nerven des Großteils der 62.000 Zuschauer in der Veltins-Arena.

Der Top-Torjäger traf bereits zum 14. Mal in dieser Saison nach einem Zuspiel von Adil Aouchiche. Düsseldorf unternahm zu wenig, um den Schalker Sieg in Gefahr zu bringen. Die beste Möglichkeit für die Fortuna vergab Shinta Appelkamp in Minute 60, als er halblinks im Strafraum zum Schuss kam und an Keeper Loris Karius scheiterte.

Der blau-weiße Erfolg ist untrennbar mit dem Namen Miron Muslić verbunden. Der Chefcoach lässt auf Schalke wieder kämpferisch guten Fußball aus einer gesunden Defensive spielen. Wenig überraschend hat S04 mit Abstand die wenigsten Gegentore der Liga (28) kassiert.

In der Offensive drückte in der Hinserie noch der Schuh. Zur Winterpause hatten die Gelsenkirchener trotz Tabellenführung weniger Treffer als Schlusslicht Dynamo Dresden erzielt.