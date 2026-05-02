Schalke im Freudentaumel: Traditionsverein steigt in die Bundesliga auf
Gelsenkirchen - Nach drei Jahren Abstinenz darf sich die Fußball-Bundesliga wieder auf einen alten Bekannten freuen! Der FC Schalke 04 steigt auf, ist nach einem 1:0-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf zurück im Oberhaus.
Mit 67 Punkten ist der vorzeitige Aufstieg sicher, weil der Kumpelverein nicht mehr von Platz eins oder zwei verdrängt werden kann.
Das goldene Tor des Tages erzielte Kenan Karaman bereits in der 11. Minute und schonte so ein wenig die Nerven des Großteils der 62.000 Zuschauer in der Veltins-Arena.
Der Top-Torjäger traf bereits zum 14. Mal in dieser Saison nach einem Zuspiel von Adil Aouchiche. Düsseldorf unternahm zu wenig, um den Schalker Sieg in Gefahr zu bringen. Die beste Möglichkeit für die Fortuna vergab Shinta Appelkamp in Minute 60, als er halblinks im Strafraum zum Schuss kam und an Keeper Loris Karius scheiterte.
Der blau-weiße Erfolg ist untrennbar mit dem Namen Miron Muslić verbunden. Der Chefcoach lässt auf Schalke wieder kämpferisch guten Fußball aus einer gesunden Defensive spielen. Wenig überraschend hat S04 mit Abstand die wenigsten Gegentore der Liga (28) kassiert.
In der Offensive drückte in der Hinserie noch der Schuh. Zur Winterpause hatten die Gelsenkirchener trotz Tabellenführung weniger Treffer als Schlusslicht Dynamo Dresden erzielt.
Nicht nur Königstransfer Edin Dzeko: Miron Muslic hat Schalke 04 zu einer echten Einheit geformt
Deshalb investierten die Knappen in der Winterpause in die Offensive. Spieler wie Dejan Ljubicic, Adil Aouchiche und vor allem Königstransfer Edin Ddzeko stärkten die Schalker Angriffsreihe und sorgten dafür, dass der Aufstieg bereits an Spieltag 32 feststeht.
Zuletzt gab es fünf Siege am Stück für die Mannschaft aus dem Ruhrgebiet. Die letzte Niederlage von S04 ist lange her, ereignete sich am 31. Januar beim 0:2 in Bochum.
Zur Einstimmung hatten sich am Vormittag 20.000 Schalker Fans auf einen Marsch durch die Innenstadt begeben.
Die Rückkehr in die Bundesliga bedeutet, außerdem, dass es im nächsten Jahr wieder ein großes Derby gibt: Schalke gegen den BVB - allein der Klang der Vereinsnamen lässt Fußball-Herzen höher schlagen.
Titelfoto: Benjamin Westhoff/dpa