Schock-Szenen bei Fanmarsch: Schalke-Ultras greifen Passanten an

Dublin (Irland) - Schockierende Szenen bei einem Schalker Fanmarsch in Dublin! In einem auf Social Media kursierenden Video vor dem Testspiel der Gelsenkirchener in der irischen Hauptstadt ist zu sehen, wie die Ultras zwei Menschen attackieren.

Ein Schalke-Ultra tritt auf den am Boden liegenden Mann ein. © Bildmontage: Screenshot/X/@clarkecarly

Auf dem Weg zum Dalymount Park, wo der Zweitligist die Länderspielpause für ein Freundschaftsspiel gegen den Bohemian FC nutzte, marschierten die mitgereisten Schalker Anhänger durch die Straßen von Dublin.

Sehr zum Missfallen der Ultras stellte sich eine Frau vor die Gruppe, um den Zug zu fotografieren - einer versucht, ihr die Kamera zu entwenden, es fallen offenbar scharfe Worte.

Der Clip zeigt, wie ein Mann vom Straßenrand aus dazwischen gehen will, jedoch heftig geschubst wird und stürzt. Das Video endet, als ein Teilnehmer des Marsches gerade ausholt, um gegen den am Boden liegenden Helfer zu treten.

"Heute bin ich in Dublin gewesen, um etwas zu fotografieren, von dem ich dachte, es sei eine Parade. Sie haben mir meine Kamera weggenommen und Steve umgestoßen", schrieb die betroffene Fotografin Carly Clarke zu dem Video, das sie später selbst auf X hochlud.

Schließlich schilderte sie, was nach dem Abbruch des Videos passierte: "Dann haben sie ihm gegen den Kopf getreten, und als er nicht mehr aufstehen konnte, haben sie weiter auf ihn eingetreten. Es waren Hooligans des FC Schalke."