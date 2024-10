Schon im Stadion gesichtet: ER wird offenbar neuer Schalke-Trainer!

Gelsenkirchen - Bis zur Länderspielpause wollte Schalke 04 einen neuen Trainer gefunden haben, das ist offenbar gelungen! Beim Topspiel der 2. Bundesliga gegen Hertha BSC wurde der neue starke Mann schon an der Seite der Schalker Verantwortlichen gesichtet - doch für die deutschen Fans ist er wohl eher ein Unbekannter.

Erst 2020 übernahm er dann sein erstes Profiteam als Cheftrainer, führte erst die Go Ahead Eagles in die Eredivisie und betreute dann den SC Heerenveen. Seit diesem Sommer ist er vertragslos, jetzt scheint er einen neuen Arbeitgeber gefunden zu haben.

Der 55-Jährige schaffte es als Spieler bis in die niederländische Nationalmannschaft. 2007 begann er dann seine Trainerkarriere, war zunächst als Co-Trainer von Twente Enschede sowie der niederländischen Nationalmannschaft und als Coach der Oranje-Nachwuchsmannschaften tätig.

Pünktlich zum letzten Spiel des Nachwuchstrainers war der neue Coach bereits vor Ort, um sich einen persönlichen Eindruck von den Knappen zu verschaffen - gemeinsam mit mehreren Schalker Vorstandsmitgliedern war van Wonderen in einer Stadionloge zu Gast.

Jakob Fimpel (35) kehrt nach zwei Spielen als Interimscoach der Schalker Profis wieder zur U23 zurück. © Fabian Strauch/dpa

Schon zuvor hieß es, dass der neue Trainer auch aus dem Ausland kommen dürfe, allerdings die deutsche Sprache beherrschen sollte - dieses Kriterium erfüllt van Wonderen, der allerdings zum ersten Mal in seiner Trainer- oder Spielerkarriere sein Heimatland verlässt.

Mit niederländischen Trainern hat Schalke 04 bisher zumindest einmal gute Erfahrungen gemacht - Huub Stevens stand insgesamt viermal an der Seitenlinie der Gelsenkirchener, holte den UEFA-Cup und zweimal den DFB-Pokal mit dem Revierklub und ist eine absolute Vereinslegende.

Ganz so weit muss van Wonderen die Schalker wohl gar nicht führen, um eine erfolgreiche Zeit bei den Königsblauen zu prägen - eine baldige Rückkehr in die Bundesliga dürfte für den zwölften (!) Mann an der Schalker Seitenlinie seit 2020 wohl schon reichen.