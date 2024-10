Selbst die Spieler kennen ihn nicht: ER wird neuer Schalke-Trainer!

Erst 2020 übernahm er dann sein erstes Profiteam als Cheftrainer, führte erst die Go Ahead Eagles in die Eredivisie und betreute dann den SC Heerenveen. Seit diesem Sommer ist er vertragslos, jetzt hat er einen neuen Arbeitgeber gefunden.

Jakob Fimpel (35) kehrt nach zwei Spielen als Interimscoach der Schalker Profis wieder zur U23 zurück. © Fabian Strauch/dpa

Schon zuvor hieß es, dass der neue Trainer auch aus dem Ausland kommen dürfe, allerdings die deutsche Sprache beherrschen sollte - dieses Kriterium erfüllt van Wonderen, der allerdings zum ersten Mal in seiner Trainer- oder Spielerkarriere sein Heimatland verlässt.

Entsprechend unbekannt ist der 55-Jährige hierzulande - nicht einmal die Schalker Spieler kannten ihren neuen Trainer!

Sowohl Ron Schallenberg (26) als auch Tobias Mohr (29) erklärten Sport1 zufolge, dass sie nicht wüssten, wer das sei, als ihnen ein Bild von van Wonderen vorgelegt wurde.

Jetzt haben sie aber genug Gelegenheit, den Niederländer kennenzulernen, schon am morgigen Montag leitet van Wonderen die erste Einheit auf Schalke und geht als insgesamt zwölfter (!) Mann seit 2020 an der königsblauen Seitenlinie die Mission Rückkehr in die Bundesliga an.

