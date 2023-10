Sorge um Schalke-Legende! Huntelaar tritt bei Ajax vorübergehend zurück

Der niederländische Spitzenklub steckt infolge des Horror-Starts mit nur einem Sieg aus den ersten sechs Saisonspielen tief in der Krise und belegt derzeit nur den 16. Tabellenplatz.

Erst Anfang Juni hatte der Ex-Bundesliga-Profi seinen Vertrag in der Hauptstadt des deutschen Nachbarlandes bis 2027 verlängert. Beim niederländischen Rekordmeister war er bislang als Technischer Direktor vor allem für den Nachwuchsbereich zuständig, Mitspracherecht bei den Transferaktivitäten von Ajax besaß er jedoch nicht.

In der Abstiegs-Saison von Schalke kehrte Klaas-Jan Huntelaar (40) zu den Knappen zurück. © LEON KUEGELER / POOL / AFP

Der "Hunter" ging einst zwischen 2006 und 2009 und später noch von 2017 bis 2021 selbst für Ajax auf Torejagd und erzielte satte 158 Treffer in 257 Partien.

Nach Abstechern zu Real Madrid und der AC Mailand zog es ihn im Sommer 2010 für 14 Millionen Euro nach Gelsenkirchen, wo er heute als Kultfigur verehrt wird.

Mit den Knappen spielte er regelmäßig in der Champions League und netzte in der Saison 2014/15 beim legendären 4:3-Erfolg im Santiago Bernabéu gleich doppelt gegen die alten Kollegen aus Madrid ein.

Zudem schnappte er sich in der Spielzeit 2011/12 mit 29 Buden die Torjäger-Kanone der Bundesliga, nachdem er ein Jahr zuvor bereits den DFB-Pokal mit Schalke gewinnen konnte.

Insgesamt stand er in sieben Jahren 247 Mal für die Königsblauen auf dem Rasen und beförderte die Kugel dabei 124 Mal in den gegnerischen Kasten.

Im Januar 2021 kehrte er sogar noch als erhoffter Retter in allerhöchster Not in den Ruhrpott zurück, konnte den Abstieg von S04 letztendlich aber nicht mehr verhindern.

Daraufhin hing er die Fußballschuhe an den Nagel und stieg knapp zehn Monate später im Management von Ajax ein. Nebenbei arbeitete er auch noch an seinem Trainerschein.