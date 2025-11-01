0:4-Packung gegen den Letzten! FC St. Pauli schlittert immer tiefer in die Krise

Hamburg - Gegen wen wollen sie überhaupt noch gewinnen? Der FC St. Pauli hat am Samstagnachmittag auch das sechste Ligaspiel in Folge verloren und schlittert immer weiter in die Krise. Gegen den bis dato sieglosen Tabellenletzten Borussia Mönchengladbach setzte es nach ganz schwacher Leistung eine derbe 0:4-Packung.

Haris Tabakovic brachte die Gladbacher nach einem kapitalen Bock von St. Paulis Schlussmann Nikola Vasilj in Führung. © Imago / Eibner

Beide Teams hatten sich nach ihren Pokalerfolgen unter der Woche viel vorgenommen, zu Beginn spielte sich aber zunächst viel zwischen den beiden Strafräumen ab.

Nach einer Viertelstunde gingen die Gäste plötzlich in Führung. St. Paulis Schlussmann Nikola Vasilj leistete sich einen katastrophalen Fehlpass genau in die Füße von Florian Neuhaus, der den Ball noch zu Haris Tabakovic weiterleiten konnte. Der Angreifer traf ins leere Tor zum 0:1.

Die Kiezkicker versuchten zu reagieren, doch bei einem Versuch blieb es. Bis auf zwei Chancen von Mathias Pereira Lage (25.) und Danel Sinani (27.) kam offensiv wenig zusammen.

Gladbach hingegen setzte auf Nadelstiche und hätte durch Joe Scally fast das 2:0 erzielt, doch der US-Amerikaner scheiterte am Innenpfosten (27.). Besser machte es nach 40 Minuten Tabakovic. Nach Honorat-Pass musste er im Zentrum nur den Schlappen hinhalten - Doppelpack!

Mit dem Zwei-Tore-Rückstand ging es für die Blessin-Elf in die Kabine, die sich deutlich steigern musste, wenn sie hier noch was holen wollte.