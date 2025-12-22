St. Paulis Abwehrchef Wahl froh über Entwicklung: "Davor viel Sch*** gefressen"

Mainz - Der Punkt war extrem wichtig! Trotz der Nullnummer im Gruselkick beim Letzten Mainz 05 war St. Paulis Abwehrspieler Hauke Wahl (31) nicht ganz unglücklich über das Ergebnis.

Hauke Wahl (31, r.) war mit dem Punkt in Mainz nicht ganz unzufrieden. © IMAGO / Steinsiek.ch

Denn die Prämisse vor der Partie war für beide Teams klar: Verlieren verboten. Und entsprechend zurückhaltend agierten auch beide Teams. "Keiner wollte einen Fehler machen", erklärte Wahl am DAZN-Mikro und wusste, dass die Begegnung für den Zuschauer nicht schön anzuschauen war - und das war noch mild ausgedrückt.

Beide Teams überboten sich in offensiver Harmlosigkeit und gaben am Ende des Duells nur jeweils einen (ungefährlichen) Schuss aufs gegnerische Gehäuse ab. "Ich glaube aber, beide Mannschaften haben ihr Minimalziel für dieses Spiel erreicht", so der 31-Jährige.

Durch das Remis konnte St. Pauli Konkurrent Mainz immerhin weiter auf vier Punkte Distanz halten. "Wir wissen, wo wir herkommen. Klar, wir haben letzte Woche gewonnen, aber davor viel Scheiße gefressen", erinnerte Wahl. "Da ist so ein Punkt hier einfach extrem wichtig."

Wahl, der als Abwehrchef den gesperrten Eric Smith (28) vertrat, erkannte an, dass die Kiezkicker vom Spielverlauf her keinen Dreier holen würden. "Ich bin froh, dass wir den Schritt gemacht haben und clever genug waren, diesen Punkt mitzunehmen." Das war dem Team in dieser Saison nicht immer gelungen. "Deswegen bin ich glücklich über den Fortschritt."