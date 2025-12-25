FC St. Pauli: So fällt das Weihnachtszeugnis der Kiezkicker aus

Hamburg - Es war ein Auf und Ab! Nach dem besten Saisonstart der Vereinsgeschichte schlitterte der FC St. Pauli in eine historische Niederlagenserie von neun Liga-Pleiten in Folge und fast bis ans Tabellenende. Dank fünf Punkten aus den zurückliegenden drei Spielen und dem Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale konnte die Ergebniskrise abgewendet werden. TAG24 hat den Kiezkickern ein kleines Weihnachtszeugnis ausgestellt.

Gewinner und Verlierer der bisherigen Saison beim FC St. Pauli auf einem Bild: Trainer Alexander Blessin (52, r.) und Oladapo Afolayan (28). © Fotomontage: Witters (2)

Der Gewinner

Hier ist vor allem Trainer Alexander Blessin (52) zu nennen, dem nach der historischen Pleitenserie und teils desaströsen Leistungen dennoch das Vertrauen ausgesprochen worden war. Der Lohn: Der 52-Jährige ging einige Schritte zurück und stabilisierte die Mannschaft.

Auch wenn es zwischendrin schien, als habe er die Mannschaft verloren, bekam er gemeinsam mit dem Team die Kurve und besann sich auf die Tugenden, die vorige Saison zum Klassenerhalt geführt hatten.

Mit Platz 16 und dem Erreichen des DFB-Pokal-Viertelfinals liegt St. Pauli sportlich auch im Soll.

Der Verlierer

Ganz klar Oladapo Afolayan (28)! Der Engländer hatte nach dem letzten Spiel der vergangenen Saison die Spielweise des Trainers öffentlich kritisiert. Nach einer Aussprache und einer ordentlichen Vorbereitung schienen die Wogen geglättet zu sein.

Doch der 28-Jährige trat immer wieder in verschiedene Fettnäpfchen - kam zu spät, wirkte lustlos - und steht nun im Winter vor einem vorzeitigen Abschied.

Afolayan kam in dieser Saison nur siebenmal in der Liga zum Einsatz, in den vergangenen fünf Partien stand er schon gar nicht mehr im Kader.