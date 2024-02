Dauer-"Bankdrücken" beim FC St. Pauli: Wie steht es um Nemeth und Sinani?

Verteidiger David Nemeth (22, v.) fiel aufgrund von Verletzungen zuletzt lange aus. © Sven Beyrich/dpa

Bei 22 von 23 Spielen der aktuellen Saison nahm Hürzeler sowohl den Mittelfeldspieler als auch den Verteidiger zwar mit ins Stadion, auf den Platz gelassen hat er sie hingegen lediglich zwei- bis dreimal. Die Frage ist: Was fehlt den Kiezkickern?

"Ich glaube gar nicht so sehr, dass ihnen was fehlt, sondern dass es die Spieler auf ihren Positionen sehr gut machen", erklärte der Cheftrainer bei der Pressekonferenz am Mittwoch.

Bei Nemeth spielt sicherlich sein zurückliegendes Verletzungspech eine Rolle. Nur kurz nach seiner Verpflichtung beim FC St. Pauli hatte sich der 22-Jährige im Testspiel gegen Holstein Kiel einen Muskelfaserriss zugezogen.

Nur zwei Monate nach seiner Genesung hatte sich der Österreicher schließlich erneut gesundheitliche Probleme zugezogen. Wegen einer Schambeinentzündung fiel der Verteidiger fast ein halbes Jahr aus. Bitter für den einen, eine Chance für den anderen. Inzwischen habe sich besonders die Defensive insoweit gefestigt, sodass Hürzeler ungern daran rüttle. "Hinten in der letzten Linie bin ich jemand, der einfach eine gewisse Stabilität will und nicht so viel Fluktuation."

Dennoch: Der Cheftrainer ist überzeugt, dass Nemeth wie Spielerkollege Sinani die Mannschaft auch von der Seitenlinie aus nach vorne bringt.

"Aber für beide muss ich sagen, wie sie sich verhalten, wie sie sich dem ganzen Erfolg und der Mannschaft unterordnen, das ist besonders und gibt der Mannschaft enorm viel", so der 31-Jährige.