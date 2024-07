Der Spielplan ist raus! FC St. Pauli startet gegen Heidenheim, HSV mit Hammer-Programm

Hamburg - Jetzt ist es raus! Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Donnerstagmittag den Spielplan für die erste und zweite Bundesliga veröffentlicht und dem FC St. Pauli und dem HSV ein attraktives Auftaktprogramm beschert.

Auf Alexander Blessin (51, r.) und den FC St. Pauli sowie Steffen Baumgart (52) und den HSV wartet ein attraktives Auftaktprogramm. © Fotomontage: Marcus Brandt/dpa, Daniel Bockwoldt/dpa

Die Kiezkicker treffen 13 Jahre nach ihrer Rückkehr ins Oberhaus zunächst auf den 1. FC Heidenheim. Die Partie steigt am Millerntor.

Die beiden Nordderbys steigen in der Hinrunde ebenfalls zu Hause. Gegen Mitaufsteiger Holstein Kiel wird zwischen dem 29. November und 1. Dezember gespielt, Werder Bremen reist zwischen dem 13. und 15. Dezember nach Hamburg.

Die Partie bei Meister Bayer Leverkusen findet in der Woche dazwischen statt (6. bis 8. Dezember). Das letzte Spiel der Saison bestreitet die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin (51) am Millerntor. Am 17. Mai 2025 ist der VfL Bochum zu Gast.

Das erste Pflichtspiel der Saison bestreiten die Kiezkicker allerdings bereits eine Woche vor dem Ligastart. In der ersten DFB-Pokalrunde heißt der Gegner Hallescher FC, gespielt wird am Freitag, den 16. August um 18 Uhr.