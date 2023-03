Die Konkurrenz ist groß! FC St. Pauli buhlt um Kiel-Kapitän Hauke Wahl

Nach fünf Jahren wird Hauke Wahl (28) Holstein Kiel im Sommer verlassen. © Axel Heimken/dpa

Seit der Verkündung stehen die Interessenten bereits Schlange und buhlen um den Abwehrmann. Denn ablösefreie Spieler im besten Fußball-Alter sind rar. Darunter soll sich laut Bild auch der FC St. Pauli befinden.

Auf den ersten Blick wäre ein Wechsel von der Förde an die Elbe gar nicht unwahrscheinlich. Wahl wohnt mit seiner Frau in Hamburg, hat nur eine kleine Unterkunft in Kiel. Zudem kommt er aus Witzhave (Kreis Stormarn), hat allerdings noch nie in Hamburg gespielt.

Der vermeintliche Standort-Vorteil spielt bei der Entscheidungsfindung wohl aber keine Rolle, laut Bild hat Wahl von seiner Frau freie Hand für die Vereinsauswahl erhalten.

In der Länderspielpause will sich der 28-Jährige entscheiden, für welchen Klub er in der kommenden Saison auflaufen wird.