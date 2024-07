FC St. Pauli verstärkt Sturm mit Champions-League-Spieler

Auch Coach Alexander Blessin (51) klang begeistert: "Morgan ist ein physisch starker Stürmer, der sehr aktiv und gradlinig spielt und immer wieder auch tiefe Laufwege anbietet. Er kann für sich selbst im direkten Duell Chancen kreieren, setzt aber auch seine Mitspieler gut in Szene. Genauso wichtig für unser Spiel ist aber auch, dass Morgan schnell umschaltet und defensiv sehr gut mitarbeitet."

"Er vereint Größe, Wucht und Tempo und strahlt damit auf dem Boden und in der Luft Gefahr aus. Darüber hinaus verfügt er auch über Fähigkeiten im Kombinationsspiel und entspricht damit sehr genau dem Bedarf, den wir für diese Position ausgemacht hatten."

Morgan Guilavogui (26) kommt auf Leihbasis vom französischen Erstligisten RC Lens, teilte der Klub am Freitagnachmittag mit. Mit dem Nationalspieler von Guinea verstärken die Kiezkicker ihre Offensive.

Der 26-Jährige kann auf Stationen beim SC Toulon und Paris FC zurückblicken. Seit Juli 2023 spielte er für Lens in 23 Partien der ersten Liga mit und erzielte zwei Tore. Dazu kommen vier Einsätze in der Champions League und einer in der Europa League.

Beim Paris FC traf Guilavogui in 87 Pflichtspieleinsätzen in der Ligue 2 sowie dem Pokal 32 Mal das Tor. Zudem bereitete er elf weitere vor.