Hoffenheims Monster-Serie reißt! FC St. Pauli holt sich blutige Nase und drei Punkte
Sinsheim - Was für ein starker Auftritt! Der FC St. Pauli hat die Monster-Heimserie der TSG 1899 Hoffenheim am Samstag beendet, die Kiezkicker gewannen nicht unverdient mit 1:0 (1:0). Es waren die nächsten Big Points im Abstiegskampf.
Die Anfangsphase war Fußball im Vollgas-Modus, vor allem von der TSG. Zunächst scheiterte Fisnik Asllani an Nikola Vasilj (4.), kurz darauf rettete der FCSP-Schlussmann gegen Andrej Kramaric und Grischa Prömel (8.) im Doppelpack.
St. Pauli versteckte sich aber keineswegs und hatte durch Danel Sinani ebenfalls eine gute Chance, doch Nationalkeeper Oliver Baumann war zur Stelle und klärte zur Ecke (4.).
In der Folge beruhigte sich die Partie, nahm aber rund um die 30. Minute wieder an Fahrt auf. Nach einer Ecke kratzte Vasilj einen Schuss von Robin Hranac noch von der Linie (27.), zwei Minuten später brachte sich der Keeper aber selbst in die Bredouille. Grischa Prömel erahnte seinen Pass, scheiterte aber aus zehn Metern. Nach dem Schuss kam es zwischen den beiden zum Zusammenstoß, bei dem sich Vasilj eine blutige Nase holte.
Die Kiezkicker konnten sich vor der Pause ein bisschen befreien und gingen schließlich nicht ganz unverdient durch Mathias Pereira Lage in Führung. Nach einer Balleroberung flankte Manolis Saliakas in die Mitte, wo der Angreifer per Kopf das 1:0 erzielte. Es war sein erstes Bundesliga-Tor, im Pokal hatte er schon einmal gegen die TSG getroffen.
TSG 1899 Hoffenheim rennt an, aber FC St. Pauli verteidigt mit Mann und Maus die Führung
Die Hoffenheimer zeigten sich von dem Rückstand nicht geschockt und übernahmen nach Wiederanpfiff direkt die Kontrolle. Allerdings fanden sie gegen die dicht gestaffelte Defensive der Hamburger keine Lücke.
Mit zunehmender Spieldauer konnte St. Pauli sich dem Druck etwas entziehen, von Entlastung fehlte aber jegliche Spur.
In der Schlussphase nahm die Intensität noch einmal zu, die TSG warf nun alles nach vorne. Die größte Chance auf den Ausgleich hatte Ozan Kabak nach einem Freistoß per Kopf, Vasilj lenkte den Ball aber überragend gegen die Latte (80.).
Der Torwart war auch in der Nachspielzeit noch einmal zur Stelle, als er einen Asllani-Kopfball über die das Tor abwehrte (90.+2).
Kurz darauf war Schluss. St. Pauli feierte neben den Big Points im Abstiegskampf und den ersten Auswärtssieg der Saison außerhalb von Hamburgs Stadtgrenzen.
Für Hoffenheim hingegen endete damit nicht nur die unglaubliche Heimserie von acht Siegen in Folge, die TSG erlitt zudem einen herben Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze.
Die Statistik zum Bundesliga-Spiel zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem FC St. Pauli
Bundesliga, 24. Spieltag
TSG 1899 Hoffenheim - FC St. Pauli 0:1 (0:1)
TSG Hoffenheim: Baumann - Coufal, Hranac (74. Bernardo), Kabak, Hajdari (86. Campbell) - Avdullahu - Prömel, Burger (62. Prass) - Kramaric (74. Lemperle), Asllani, Touré
FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets (46. Ritzka) - Saliakas, Irvine, Sands, Pyrka - Sinani (89. Ceesay), Fujita - Pereira Lage (75. Metcalfe)
Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Oberasbach)
Zuschauer: 27.700
Tore: 0:1 Pereira Lage (45.+4)
Gelbe Karten: Kabak (2) / Sinani (3), Fujita (4)
