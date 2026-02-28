Hoffenheims Monster-Serie reißt! FC St. Pauli holt sich blutige Nase und drei Punkte

Sinsheim - Was für ein starker Auftritt! Der FC St. Pauli hat die Monster-Heimserie der TSG 1899 Hoffenheim am Samstag beendet, die Kiezkicker gewannen nicht unverdient mit 1:0 (1:0). Es waren die nächsten Big Points im Abstiegskampf.

St. Paulis Keeper Nikola Vasilj holte sich bei einer Rettungstat und einem anschließenden Zusammenprall eine blutige Nase. © Heiko Becker/dpa

Die Anfangsphase war Fußball im Vollgas-Modus, vor allem von der TSG. Zunächst scheiterte Fisnik Asllani an Nikola Vasilj (4.), kurz darauf rettete der FCSP-Schlussmann gegen Andrej Kramaric und Grischa Prömel (8.) im Doppelpack.

St. Pauli versteckte sich aber keineswegs und hatte durch Danel Sinani ebenfalls eine gute Chance, doch Nationalkeeper Oliver Baumann war zur Stelle und klärte zur Ecke (4.).

In der Folge beruhigte sich die Partie, nahm aber rund um die 30. Minute wieder an Fahrt auf. Nach einer Ecke kratzte Vasilj einen Schuss von Robin Hranac noch von der Linie (27.), zwei Minuten später brachte sich der Keeper aber selbst in die Bredouille. Grischa Prömel erahnte seinen Pass, scheiterte aber aus zehn Metern. Nach dem Schuss kam es zwischen den beiden zum Zusammenstoß, bei dem sich Vasilj eine blutige Nase holte.

Die Kiezkicker konnten sich vor der Pause ein bisschen befreien und gingen schließlich nicht ganz unverdient durch Mathias Pereira Lage in Führung. Nach einer Balleroberung flankte Manolis Saliakas in die Mitte, wo der Angreifer per Kopf das 1:0 erzielte. Es war sein erstes Bundesliga-Tor, im Pokal hatte er schon einmal gegen die TSG getroffen.