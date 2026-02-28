St. Pauli will auswärts bei Hoffenheim punkten, doch es gibt ein Problem

Sinsheim - Welche Serie hält? Der FC St. Pauli trifft am Samstag (15.30 Uhr) zum dritten Mal in dieser Saison auf die TSG 1899 Hoffenheim . Für beide Teams steht viel auf dem Spiel.

Das Hinspiel konnte die TSG Hoffenheim klar für sich entscheiden, im DFB-Pokal setzte sich der FC St. Pauli durch. © Marcus Brandt/dpa

Mit dem Sieg gegen Werder Bremen haben sich die Kiezkicker im Abstiegskampf zurückgemeldet und sind zumindest mal auf den Relegationsrang gesprungen. Trainer Alexander Blessin (52) machte aber bereits deutlich, dass er mehr will: "Wir sind mit der Situation nicht zufrieden, es gibt keinen Grund, sich auszuruhen."

Dafür müssten aber auch mal außerhalb Hamburgs Punkte her. Klammert man den Derby-Sieg beim HSV aus, holte St. Pauli in der Fremde nur zwei Zähler. "Es müssen auch auswärts mal mehrere Punkte durchrutschen", forderte Blessin.

Mut dürfte ihm dabei die Auswärtsbilanz seines Teams in Hoffenheim machen. Von drei Duellen ging keines verloren, in der Vorsaison gewann man 2:0 bei der TSG.

Mittlerweile hat sich auf beiden Seiten aber einiges geändert. In der Vorsaison landete St. Pauli aufgrund des besseren Torverhältnisses vor Hoffenheim, in dieser Spielzeit liegen Lichtjahre zwischen ihnen.

"Hoffenheim hat sehr viel Qualität, sie haben viele neue hungrige Spieler verpflichtet, die der Philosophie entsprechen. Das hat sehr gut geklappt. Sie stehen zu Recht da oben, weil sie mit einer hohen Dynamik und viel Energie in die Spiele gehen", lobte Blessin den Gegner, der seine letzten acht Heimspiele alle gewinnen konnte. Genau diese Serie wollen die Kiezkicker beenden.