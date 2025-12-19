"Druckabfall darf es nicht geben": FC St. Pauli im Kellerduell gegen Mainz

Hamburg - Der FC St. Pauli stellt sich auf ein intensives Kellerduell beim FSV Mainz 05 ein. "In der Summe wird es da schon knallen. Das war schon ein Thema in der Vorbereitung", sagte Pauli-Coach Alexander Blessin (52) mit Blick auf die Partie des Tabellen-16. beim Tabellen-18. am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).

Andreas Hountondji (23) könnte in Mainz in der Startformation stehen. © Christian Charisius/dpa

Die Mainzer befinden sich unter dem neuen Trainer Urs Fischer (59) im Aufwind und tankten mit dem 2:0 gegen Samsunspor und der damit verbundenen Qualifikation für das Achtelfinale der Europa Conference League weiteres Selbstvertrauen.

Zuvor hatten sich die Mainzer bei Bayern München einen Punkt erkämpft.



Doch auch die Hamburger gehen mit viel Zuversicht in das letzte Spiel des Jahres. Der Sieg gegen Heidenheim am vergangenen Wochenende war für die Kiezkicker ein Brustlöser.

"Natürlich laufen wir dann mehr mit einem Lächeln durch die Gegend", sagte Blessin.

"Man hat gesehen, wie gut der Sieg gegen Heidenheim getan hat. Jetzt wollen wir vor Weihnachten noch einen weiteren Schritt gehen und uns mit Punkten in die Weihnachtspause verabschieden."



Dafür ist in Mainz noch einmal eine couragierte Leistung nötig. "Druckabfall darf es nicht geben. Wir sind weiterhin in einer Situation, aus der wir uns herauskämpfen wollen", sagte Blessin.