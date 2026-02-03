Pokalspiel bei Bayer Leverkusen für St. Pauli willkommene Abwechslung

Hamburg - Das DFB-Pokal -Viertelfinale bei Bayer Leverkusen ist für den FC St. Pauli am Dienstagabend (20.45 Uhr) eine willkommene Abwechslung. Denn in der Liga steht ihnen das Wasser bis zum Hals.

Der FC St. Pauli und Joel Chima Fujita (23, l.) wollen Bayer Leverkusen im Pokal ein Bein stellen. © WITTERS

Durch die vermeidbare Niederlage beim FC Augsburg hat sich die Situation bei den Kiezkickern noch einmal verschärft. Der Rückstand auf den Relegationsrang beträgt nun schon vier Zähler und mit Blick auf die kommenden Wochen verheißt das nichts Gutes.

Praktisch, dass da mit dem DFB-Pokal und der Partie in Leverkusen ein anderer Wettbewerb auf dem Plan steht - auch wenn es aus Sicht des Tabellen-17. sicherlich einfachere Lose gegeben hätte.

"Es geht jetzt mal nicht um Punkte, es geht um die nächste Runde", wusste Trainer Alexander Blessin (52). "Das hat uns in letzter Zeit gutgetan, wenn man die Pokalspiele Revue passieren lässt. Da haben wir uns ablenken können und haben auch die Performance mit den Leistungen und den Ergebnissen kombiniert."

Die große Frage ist, wie die Kiezkicker die zweite englische Woche in Folge verkraften. Blessin kündigte an, ein wenig rotieren zu wollen, zumal er keinen Hehl daraus machte, dass der Fokus auf der Bundesliga und dem Kampf um den Klassenerhalt liege.

Dennoch sei für ihn die Aufgabe in Leverkusen nicht unmöglich. "Es ist eine willkommene Abwechslung, bei der wir uns Selbstvertrauen holen wollen", machte er deutlich. Das Ziel ist aber klar: der Einzug ins Halbfinale.