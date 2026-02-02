St. Pauli vor Pokalduell in Leverkusen: Darauf setzt Coach Blessin

Hamburg - Anderer Wettbewerb, neues Glück: Nach den zuletzt ernüchternden Ergebnissen ist der FC St. Pauli am Dienstag (20.45 Uhr) im Viertelfinale des DFB-Pokals bei Bayer 04 Leverkusen gefordert.

In der Bundesliga kriselt es, aber im DFB-Pokal kann die Mannschaft von St.-Pauli-Coach Alexander Blessin (52) frei aufspielen. © Christian Charisius/dpa

Coach Alexander Blessin (52) hoffte auf der Pressekonferenz am Donnerstag, dass der Pokal für seine Mannschaft nun genau das Richtige sein könne. "Wir können fernab von jedem Druck, Punkte holen zu müssen, frei aufspielen und müssen nicht auf die Tabelle gucken", verdeutlichte der Trainer.

Im Pokal habe seine Mannschaft zudem in dieser Saison immer gute Spiele gezeigt, betonte der 52-Jährige. "Wir hoffen, dass wir auch in Leverkusen eine gute Leistung zeigen, die brauchen wir auch. Wir haben die Möglichkeit, dem Finale einen Schritt näherzukommen."

Zwar sei die Chance gegen die Werkself "klein bis mittelmäßig, aber die wollen wir auf jeden Fall nutzen", unterstrich Blessin. "Wir wissen um ihre Stärke, aber auch, dass sie immer mal wieder Sand im Getriebe hatten in diesem Jahr", urteilte der Coach weiter.

Sein Team müsse defensiv "richtig konsequent" verteidigen, dann sei auch im Spiel nach vorn einiges möglich. Ein besonderes Augenmerk liege dabei auf den Umschaltmomenten, in denen die Leverkusener verwundbar seien.