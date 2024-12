Duell der Hanseaten: Alle Infos zur Partie St. Pauli gegen Werder Bremen

Hamburg - Am heutigen Samstag kommt es zum Erstliga-Hanseaten-Duell am Millerntor. TAG24 hat alle wichtigen Infos zur Partie FC St. Pauli gegen SV Werder Bremen zusammengefasst.

Zuletzt 2011 begrüßten die Kiezkicker in der Bundesliga die Gäste von Werder Bremen am heimischen Millerntor. © Angelika Warmuth/dpa

Die Aufstellungen:

FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Nemeth - Saliakas, Irvine, Boukhalfa, Treu - Sinani, J. Eggestein, Afolayan

Es fehlen: Ahlers (Knie-OP), Banks (Aufbautraining), Burchert (Knie-OP), Guilavogui (5. Gelbe Karte), Metcalfe (Adduktorenprobleme), Mets (Patellasehnenprobleme), Saad (Sprunggelenk-OP), Voll (Aufbautraining), R. Wagner (Muskelverletzung), Zoller (Muskelverletzung)

Werder Bremen: Zetterer - Stark, Friedl, A. Jung - Weiser, Stage, Lynen, Köhn - Grüll, Schmid - Ducksch

Es fehlen: Agu (Knieprobleme), Njinmah (Sprunggelenkprobleme), Topp (Sprunggelenkverletzung)

Die Bilanz:

Der SV Werder Bremen hat im Direktvergleich ganz klar die Nase vorn. Die Hanseaten standen sich in bislang 24 Pflichtpartien gegenüber, davon entschieden die Bremer 16 für sich. St. Pauli konnte nur zweimal drei Punkte gegen die Freunde aus dem Norden holen. Sechsmal trennten sich die Teams unentschieden.

Auch in der letzten Begegnung 2011 am Millerntor gewannen die Bremer mit 3:1. Zudem trifft am Samstagabend Tabellenplatz 10 auf Tabellenplatz 15. Demnach ist der Elf von Trainer Ole Werner in diesem Spiel tendenziell die Favoritenrolle zuzuschreiben.