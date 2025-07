Erholung Fehlanzeige: St.-Pauli-Coach Blessin hat keine Zeit zum Durchatmen

Flachau - Mit 31 Spielern ist Alexander Blessin ins Trainingslager nach Flachau gereist. Im Interview nach der ersten Trainingseinheit erklärte der Cheftrainer des FC St. Pauli , was er von der Mannschaft erwartet und wann er in dieser intensiven Zeit auch mal durchatmen kann.

Im vergangenen Jahr in Scheffau (Österreich) sei er zu dem ein oder anderen Wasserfall gewandert, um diesen zu "begutachten", überlegte er und ergänzte dann: "Das war ganz gut, von daher fällt uns da schon was ein."

Laut Cheftrainer Alexander Blessin werden die neuen Spieler gut im Team integriert. © Alice Nägle/TAG24

Die Spieler hingegen sollen sich nach den jeweiligen Trainingseinheiten auf alle Fälle ausreichend erholen.

Deshalb wurde eine Nachtruhe angesetzt. "Ab 23 Uhr im Bett und das alleine", lachte der Kiezcoach.

Schließlich sollen die Spieler für die künftigen Einheiten vollkommen fit sein. Die nächste startet am heutigen Samstag um 10.30 Uhr und soll sich voll und ganz um Zweikämpfe drehen.

Auch in den nächsten Trainingssessions soll darauf der Fokus gelegt werden, erklärte Blessin. "Wie beschreite ich Zweikämpfe? Wie komme ich dazu, Ballgewinne zu generieren? Zu blocken, also vorwärts zu verteidigen? Das wird jetzt in den nächsten Tagen so unser Schwerpunkt sein."



Bei den Neuzugängen guckt der Trainer natürlich ein bisschen genauer hin. Allerdings nicht nur mit der Taktik-Brille, sondern auch, um eine Überbelastung zu vermeiden.

Dass sich die Neuen mit den alten Hasen verstehen, daran hat Blessin keinerlei Zweifel. "Also ich sehe, dass sich alle wohlfühlen. Es war mir eigentlich aber auch klar, dass die Jungs, die neuen Jungs sehr gut aufnehmen. Da sehe ich jetzt gar keine Probleme", so seine Einschätzung.

Durch einen gemeinsamen Teamtag am trainingsfreien Montag sollen sich alle in Gruppen und bei unterschiedlichen Aktivitäten auch nochmal näher kennenlernen.