Er war Deutschlands wertvollster Profi ohne Verein! Eggestein findet neuen Klub

Johannes Eggestein (27) hat nach seinem Abschied vom FC St. Pauli einen neuen Verein gefunden. Der Angreifer geht künftig für Austria Wien auf Torejagd. © imago / GEPA pictures

Damit ist der wertvollste deutsche Fußball-Profi vom Markt. Am Mittwoch unterschrieb Eggestein, der einen Marktwerk von zweieinhalb Millionen Euro hat, einen Vertrag bis Sommer 2028 bei den Veilchen.

"Ich freue mich sehr, hier in Wien bei so einem großen Traditionsverein wie der Austria sein zu können. Ich weiß, dass Austria Wien eine sehr große Reichweite und Unterstützung hat und die Vorfreude auf die ersten Spiele ist groß. Es freut mich, den Klub in seiner Entwicklung begleiten zu dürfen und hoffe, dass wir möglichst rasch Erfolge feiern können", wird der gebürtige Hannoveraner in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Für die Austria ist der 27-Jährige sofort spielberechtigt, er könnte damit bereits in der zweiten Runde der Qualifikation zur Conference League gegen FC Spaeri Tiflis sein Debüt feiern.

Eggesteins Vertrag war im Sommer nach drei Jahren am Millerntor nicht verlängert worden. Insgesamt kam er für die Kiezkicker in 85 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er 20 Tore selbst und 13 weitere vorbereiten konnte.