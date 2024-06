Erste Testspiele fix! Auf diese Gegner trifft der FC St. Pauli in der Vorbereitung

Der FC St. Pauli bestreitet in der Vorbereitung ein Testspiel gegen Greuther Fürth. © Daniel Löb/dpa

Wenige Tage nach dem Trainingsstart am 8. Juli trifft der Zweitliga-Meister auf den Regionalligisten Bremer SV. Gespielt wird in Malente, Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

Den zweiten Gegner kennen die Kiezkicker nur allzu gut aus den vergangenen Jahren. Im Rahmen des Trainingslagers in Österreich testet St. Pauli gegen Greuther Fürth. Vermutlich wird die Partie in Kufstein stattfinden. Los geht es dort um 18 Uhr.

Neuzugang Robert Wagner (20) trifft damit auf seine ehemaligen Kollegen. Der Mittelfeldspieler, der in der kommenden Saison am Millerntor kickt, war zuvor vom SC Freiburg an das Kleeblatt ausgeliehen gewesen.

Der dritte und bislang letzte bekannte Testgegner kommt von der Insel und heißt Norwich City. Dort wird auch die Begegnung am 3. August stattfinden. In der vergangenen Saison belegten die "Canaries" den sechsten Platz in der zweiten englischen Liga und verloren in den Aufstiegsspielen deutlich gegen Leeds United mit 0:4.