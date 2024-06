Fix: St. Pauli verpflichtet Nationalspieler aus Freiburg

Hamburg/Freiburg - Der FC St. Pauli rüstet nach dem Aufstieg in die Bundesliga auf: Nach den Abgängen von Top-Scorer Marcel Hartel (28) und Leihspieler Aljoscha Kemlein (19) leihen die Kiezkicker U21-Nationalspieler Robert Wagner (20) vom SC Freiburg aus. Das gab der Klub am heutigen Donnerstag bekannt.

Der FC St. Pauli um Sportchef Andreas Bornemann (52, l.) hat die Leihe von U21-Nationalspieler Robert Wagner (20) perfekt gemacht. © FC St. Pauli

Der Mittelfeldspieler, der für die Breisgauer bisher fünf Pflichtspiele absolvierte, darunter eines in der Europa League, war in der abgelaufenen Saison an Greuther Fürth ausgeliehen.



Bei den Franken gehörte der Youngster zum Stammpersonal. In 31 Zweitliga-Partien konnte er neun Scorerpunkte sammeln (vier Tore/fünf Vorlagen). Beim FCSP soll er nun den nächsten Schritt machen.

"Robert hat in den vergangenen Jahren bereits Spielpraxis in verschiedenen Wettbewerben auf hohem Niveau gesammelt und entspricht mit seinen Fähigkeiten dem Profil, das wir für die Position im zentralen Mittelfeld gesucht haben", erklärte Sportchef Andreas Bornemann (52).

Coach Fabian Hürzeler (31) ergänzte: "Ich freue mich darauf, mit Robert zu arbeiten. Er ist sehr ballsicher, bietet sich aktiv als Anspielstation an und verfügt über einen gewissen Zug zum Tor, wo er selbst gefährlich abschließen oder seine Mitspieler einsetzen kann. Dazu hat er aber auch Stärken im Spiel gegen den Ball."