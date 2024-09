Erstes Tor, aber keine Punkte! FC St. Pauli verliert auch beim FC Augsburg

Augsburg - So wird es ganz schwer! Der FC St. Pauli hat trotz einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte beim FC Augsburg mit 1:3 (0:0) verloren. Für die Fuggerstädter war es der erste Sieg in dieser Saison.

Vor der Pause konnten die Kiezkicker sich bei Keeper Nikola Vasilj bedanken, dass sie nicht in Rückstand gerieten. Unmittelbar vor dem Halbzeit-Pfiff machte sich der Bosnier gegen Samuel Essende ganz groß und verhinderte das Gegentor - zumindest für den Moment.

Zwar hatte die Elf von Trainer Jess Thorup durch Frank Onyeka (11. Minute) und Marius Wolf per Hacke (22.) die ersten Chancen doch noch stand die Null auf Seiten des Aufsteigers, der sich lange Zeit sehr schwer tat.

Im Gegensatz zu den ersten beiden Partien hatte St. Pauli in der Anfangsphase weniger Ballbesitz als der Gegner und kam kaum in die Zweikämpfe. Der FCA konnte die optische Überlegenheit aber nicht ausnutzen.

Enttäuschte Gesichter beim FC St. Pauli nach der dritten Saisonpleite. © Harry Langer/dpa

Den das sollte unmittelbar nach Wiederanpfiff fallen. St. Pauli bekam den Ball nicht weg, Wolf legt sich im Strafraum den Ball auf seinen linken Fuß und zirkelt ihn schön ins lange Eck. Er traf damit in der Bundesliga für den fünften Verein.

Die Boys in Brown, die durch die Hereinnahme von Elias Saad nach dem Wechsel wieder im 3-4-3 agierten, zeigten sich für einen Moment geschockt, kamen dann aber besser in die Partie. Genau in diese Phase schlug Augsburg aber erneut zu. Eine Onyeka-Flanke nahm der kurz zuvor eingewechselte Philipp Tietz und erhöhte auf 2:0. Es war sein fünfter Treffer im achten Duell mit dem FC St. Pauli.

Weil Elvis Rexhbecaj das 3:0 verpasste (70.), wurde die Begegnung eine Viertelstunde vor dem Ende noch einmal spannend. Carlo Boukhalfa, der erstmals seit zwei Jahren in der Startelf stand, verlängerte eine Saad-Flanke per Kopf zum Anschlusstreffer (75.).

Die Blessin-Elf drückte nun auf den Ausgleich, der letztlich aber nicht mehr fallen sollte. FCA-Schlussmann Nediljko Labrovic parierte am Ende noch stark gegen Saad (85.) und verhinderte so das 2:2. In der Nachspielzeit sorgte Yusuf Kabadayi, der letzte Saison noch im Dress von Schalke 04 doppelt gegen den FCSP traf, mit seinem Treffer für die Vorentscheidung und den Endstand.

Während Augsburg den ersten Dreier der Saison feierte, standen die Kiezkicker erneut mit leeren Händen da und müssen nach einer Leistungssteigerung nun einmal mehr Gedanken über ein Systemwechsel machen.