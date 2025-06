Ex-Bundesliga-Star verabschiedet sich mit dramatischem Ende

Hamburg/Wien - Was für ein dramatischer Abschied! Ex- St.-Pauli -Profi Guido Burgstaller (36) hat am Sonntag das letzte Spiel seiner Karriere absolviert, dabei wurde es richtig spannend.

Guido Burgstaller (36) feierte nach der Partie mit den Rapid-Fans den Einzug in die Conference League sowie sein Karriereende. © imago / GEPA pictures

Mit Rapid Wien traf der Angreifer im Rückspiel um das letzte Europapokal-Ticket auf den Linzer ASK, bei dem sein ehemaliger Mitspieler Philipp Ziereis (32) nicht im Kader stand. Nach der 1:3-Hinspiel-Niederlage mussten die Grün-Weißen alles auf eine Karte setzen, um in der kommenden Saison in der Conference League an den Start gehen zu dürfen.

In der 31. Minute machte ausgerechnet Burgstaller den Anfang und erzielte den Führungstreffer für Rapid. Nach dem 2:0 durch Matthias Seidl per Elfmeter (81.) war der Gleichstand hergestellt, doch die Wiener schafften noch das Unmögliche - auch dank Burgstaller.

Der 36-jährige Angreifer flankte tief in der Nachspielzeit auf Ercin Kara, der per Kopf das 3:0 erzielte und damit für die Entscheidung sorgte. Bei Rapid gab es anschließend kein Halten mehr.

"Es waren keine schönen Tage, aber die Älteren haben gewusst, dass es in Hütteldorf solche speziellen Momente gibt. Am Ende haben alle dran geglaubt, so haben wir auch gespielt", erklärte Burgstaller nach der Partie.