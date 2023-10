Ex-Kiezkicker überzeugt nach Rückkehr in die Schweiz und erhält Auszeichnung

Der ehemalige St.-Pauli-Profi Betim Fazliji (24) wurde in der Schweiz zum Spieler des Monats gewählt. © IMAGO / Manuel Stefan

Im Sommer 2022 wechselte der Defensiv-Spezialist mit großen Vorschusslorbeeren aus St. Gallen ans Millerntor, erfüllen konnte der 24-Jährige sie allerdings nicht.

Fazliji kam nicht über die Rolle des Ersatzspielers hinaus, und wenn er dann mal von Anfang an ran durfte, gab er eine mehr als unglückliche Figur ab.

Zwar kam der Kosovare in Summe auf 21 Pflichtspiel-Einsätze, insgesamt dann aber doch nur auf 742 Minuten. Am Ende der Saison spielte er der 24-Jährige unter Trainer Fabian Hürzeler (30) schließlich gar keine Rolle mehr und stand an den letzten beiden Spieltagen schon gar nicht mehr im Kader. Seinen letzten Einsatz hatte er am 1. April beim 1:0-Sieg gegen Jahn Regensburg absolviert.

Folgerichtig verließ er die Kiezkicker in diesem Sommer wieder und ging zurück nach St. Gallen, wo er sofort durchstartete.

Fazliji überzeugte auf Anhieb und wurde zum unangefochtenen Stammspieler. In der Liga (zehn Partien) und im Pokal (zwei) stand er jeweils in der Startelf. Dadurch hat er sich nicht nur in St. Gallen, sondern auch in der Nationalmannschaft des Kosovos festgespielt, für die er am Montag beim 3:0-Sieg in Andorra 45 Minuten ran durfte.