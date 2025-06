Französischer Top-Klub nimmt St.-Pauli-Star ins Visier

Hamburg - Der Fluch der guten Taten! Durch die starke Saison haben sich mehrere Profis des FC St. Pauli in die Notizbücher anderer Vereine gespielt. Neben Philipp Treu (24) könnte auch Eric Smith (28) vor dem Absprung stehen.

St. Paulis Eric Smith (28, r.) steht im Fokus von Olympique Lyon. © David Inderlied/dpa

Wie das französische Portal Foot Mercato und die schwedische Zeitung Expressen berichten, hat Olympique Lyon ein Auge auf den Schweden geworfen.

Demnach will der ehemalige französische Serienmeister seine Defensive verstärken. Nach dem Leihende von Warmed Omari (25/zurück zu Stade Rennes) soll die Verpflichtung von Smith sogar oberste Priorität haben.

Der 28-Jährige hatte in der vergangenen Saison großen Anteil am Klassenerhalt der Kiezkicker. Smith absolvierte in der Liga 32 Partien und erzielte einen Treffer. Zunächst spielte er im Abwehrzentrum, später wechselte er ins defensive Mittelfeld und zog von dort aus die Fäden im Spiel von St. Pauli. Sein Marktwert liegt bei fünf Millionen Euro, eine Ablöse dürfte aber deutlich über diesem Betrag liegen.

Lyon wurde in der zurückliegenden Saison Sechster und qualifizierte sich dadurch für die Gruppenphase der Europa League. Aufgrund hoher Schulden steht aktuell aber sogar ein Lizenzentzug im Raum.

Durch die Verkäufe von Offensivspieler Rayan Cherki (21) an Manchester City und Saïd Benrahma (29) an Neom SC (Saudi-Arabien) hat Olympique aber bereits 48,5 Millionen Euro eingenommen.