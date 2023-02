Ex-St.-Pauli-Stürmer Diamantakos schafft in Indien Historisches

Zuvor hatte die Zehn-Tore-Marke nur Bartholomew Ogbeche (38) für die Kerala Blasters geknackt. Der Nigerianer hatte in der Saison 2019/20 in 16 Partien 15 Buden erzielt.

Aktuell liegen die Blasters auf Tabellenplatz fünf, der zur Qualifikation an den Meisterschafts-Play-offs berechtigt. Am letzten Spieltag könnte mit einem Sieg sogar noch der Sprung auf Rang drei gelingen.

Als erst zweiter Spieler in der Geschichte des Vereins hat der 29-Jährige in einer Saison zehn oder mehr Tore in einer Saison erzielt. Nach 19 Spieltagen kommt Diamantakos bereits auf zehn Treffer.

Der Wechsel in die indische Super League hat sich für den Ex-Kiezkicker auf jeden Fall ausgezahlt. Nach zwei durchwachsenen Stationen in Israel beim FC Ashdod (ein Tor in neun Spielen) und in Kroatien bei Hajduk Split (zwei Treffer in 30 Partien) hat er seinen Torriecher wieder gefunden.

Zuletzt hatte der 29-Jährige beim FC St. Pauli zweistellig getroffen. Mit elf Toren in 21 Einsätzen war der 29-Jährige der große Garant für den Klassenerhalt der Kiezkicker in der Saison 2019/20.

Im Gedächtnis dürfte vor allem sein Treffer beim 2:0-Derbysieg zum 1:0 gegen den HSV geblieben sein.