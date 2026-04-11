FC Bayern mit neuem Torrekord: St. Pauli geht am Millerntor baden!

Hamburg – Sieben Wechsel nahm Bayern-Coach Vincent Kompany im Spiel gegen den FC St. Pauli vor. Kein Nachteil für den Rekordmeister – im Gegenteil. Der FC Bayern nahm die Kiezkicker am Millerntor auseinander und siegte mit 5:0 (0:1). Damit bleiben die Hamburger nicht nur weiterhin auf dem Relegationsplatz, auch für das wichtige Torverhältnis im Abstiegskampf ist dieses Ergebnis sehr ungünstig.

Ausgerechnet Jamal Musiala (r.) traf, wie auch im letzten Spiel am Millerntor 2024 zum 1:0 gegen die Kiezkicker. © WITTERS

Dabei hatte die Mannschaft von Alexander Blessin in den ersten Minuten mutig angefangen.

Nach dem pünktlichen Anpfiff durch Schiedsrichter durch Tobias Stieler vor Dom-Kulisse, zog St. Pauli sich keinesfalls zurück, sondern lief früh an.

Manuel Neuer war direkt außerhalb des Sechzehners gefragt (7.): Nach einem langen Ball lief Andreas Hountondji allein aufs Tor zu – doch der Bayern-Keeper war da und konnte mit der Brust klären.

Lange offen halten konnten die Kiezkicker die Partie allerdings nicht. Schon in der 9. Minute kam ausgerechnet Jamal Musiala nach einer Flanke von Konrad Laimer zum Kopfball und netzte zum 1:0 aus Sicht der Gäste ein.

Damit erzielte der Rekordmeister früh das 101. Saisontor: Der Bundesliga-Torrekord aus dem Jahr 1971/72 war damit eingestellt!

Nach knapp einer halben Stunde und einer recht eindeutigen Partie zugunsten des FCB, meldete sich St. Pauli nochmal zurück. Joel Fujita versuchte sein Glück und zog auf Höhe der Strafraumgrenze ab. Doch das Leder ging wenige Meter über den Kasten von Neuer.

Kurz darauf brauchten die Gäste aus München eine große Portion Glück. Pereira Lage hatte den Ausgleich auf dem Fuß, doch sein Abschluss wurde durch eine Rettungsaktion von Min-Jae Kim geblockt. Neuer war schon in die falsche Richtung gesprungen.

Mit einer verdienten Führung für die Münchner ging es in die Kabine.