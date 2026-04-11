FC Bayern mit neuem Torrekord: St. Pauli geht am Millerntor baden!
Hamburg – Sieben Wechsel nahm Bayern-Coach Vincent Kompany im Spiel gegen den FC St. Pauli vor. Kein Nachteil für den Rekordmeister – im Gegenteil. Der FC Bayern nahm die Kiezkicker am Millerntor auseinander und siegte mit 5:0 (0:1). Damit bleiben die Hamburger nicht nur weiterhin auf dem Relegationsplatz, auch für das wichtige Torverhältnis im Abstiegskampf ist dieses Ergebnis sehr ungünstig.
Dabei hatte die Mannschaft von Alexander Blessin in den ersten Minuten mutig angefangen.
Nach dem pünktlichen Anpfiff durch Schiedsrichter durch Tobias Stieler vor Dom-Kulisse, zog St. Pauli sich keinesfalls zurück, sondern lief früh an.
Manuel Neuer war direkt außerhalb des Sechzehners gefragt (7.): Nach einem langen Ball lief Andreas Hountondji allein aufs Tor zu – doch der Bayern-Keeper war da und konnte mit der Brust klären.
Lange offen halten konnten die Kiezkicker die Partie allerdings nicht. Schon in der 9. Minute kam ausgerechnet Jamal Musiala nach einer Flanke von Konrad Laimer zum Kopfball und netzte zum 1:0 aus Sicht der Gäste ein.
Damit erzielte der Rekordmeister früh das 101. Saisontor: Der Bundesliga-Torrekord aus dem Jahr 1971/72 war damit eingestellt!
Nach knapp einer halben Stunde und einer recht eindeutigen Partie zugunsten des FCB, meldete sich St. Pauli nochmal zurück. Joel Fujita versuchte sein Glück und zog auf Höhe der Strafraumgrenze ab. Doch das Leder ging wenige Meter über den Kasten von Neuer.
Kurz darauf brauchten die Gäste aus München eine große Portion Glück. Pereira Lage hatte den Ausgleich auf dem Fuß, doch sein Abschluss wurde durch eine Rettungsaktion von Min-Jae Kim geblockt. Neuer war schon in die falsche Richtung gesprungen.
Mit einer verdienten Führung für die Münchner ging es in die Kabine.
Olise wird lautstark ausgepfiffen, Manuel Neuer hat nichts zu tun
Ohne personelle Änderungen kehrten beide Teams zurück auf dem Platz. Und nach weniger als zehn Minuten wurde es eine Klatsche für St. Pauli:
Innerhalb von nur einer Minute trafen die Bayern gleich zweimal. Erst besiegelte Leon Goretzka nach einer Ecke das 0:2 (53.) und traf damit zum geschichtsträchtigen 102. Saisontor des FC Bayern München – dem neuen Rekord.
Nur wenige Sekunden später netzte Michael Olise zum 3:0 aus Sicht der Gäste ein (54.). Der Franzose war wegen mehrerer Schubser an unterschiedlichen Kiezkickern schon vorher in Ungnade bei den Heimfans gefallen.
Die St.-Pauli-Anhänger buhten den Stürmer über die gesamte Partie nun erst recht lautstark aus – auch bei seiner Auswechslung unmittelbar nach dem Treffer.
Doch das war noch nicht genug für die Kompany-Elf: Ballverlust von Fujita am linken Strafraumeck in Richtung Stanisic, die "Boys in Brown" luden die Gäste nahezu zum vierten Treffer ein. Musiala steckte den Ball auf Nicolas Jackson durch, der aus rund acht Metern in die rechte Ecke einschob.
Die Partie plätscherte indessen etwas vor sich hin. Dabei dominierten die Bayern weiterhin trotzdem klar und belohnten sich für ihre dominante Leistung in der 89. Minute mit dem fünften Treffer durch Raphaël Guerreiro.
Dass sich die Hamburger damit das Torverhältnis ordentlich versauten, sah Kapitän Hauke Wahl nach der Partie ein: "Wir wollten aber mutig spielen und ich glaube, das kann dann auch mal in die Hose gehen". Auch Blessin hätte sich zumindest das anders gewünscht. Der Coach machte seiner Enttäuschung Luft: "Ein Tor sind wir jetzt nur noch vor Wolfsburg. Am Ende hoffe ich, dass wir es punktetechnisch so hinkriegen. Dass wir darüber nicht mehr reden müssen. [...] Aber das hat mich in dem Maße dann schon auch klar gestört."
Statistik zum 500. Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC St. Pauli und dem FC Bayern München
Bundesliga, 29. Spieltag
FC St. Pauli - FC Bayern München 0:5 (0:1)
Aufstellung St. Pauli: Vasilj - Ando, Wahl, Mets - Pyrka, Rasmussen, Fujita (66. Metcalfe), La. Ritzka (77. Oppie), A. Hountondji (77. Kaars), Pereira Lage (88. Hara) - Sinani
Aufstellung FCB: Neuer - Laimer (59. Stanisic), M.-J. Kim, H. Ito (67. Tah), Bischof - Kimmich (59. Davies), Goretzka, Olise (59. Luis Diaz), Guerreiro, Musiala (84. Ndiaye) - Jackson
Schiedsrichter: Tobias Stieler (Sölden/Schwarzwald)
Zuschauer: 29.546 (ausverkauft)
Tore: 0:1 Musiala (9.), 0:2 Goretzka (53.), 0:3 Olise (54.), 0:4 Jackson (66.), 0:5 Guerreiro (89.)
Gelbe Karten: Fujita (5) / Laimer (6), Olise (7)
Besondere Vorkommnisse: Bayern trifft zum 0:6 in 90+5 – Es lag aber eine Abseitsstellung vor.
Erstmeldung um 20.35 Uhr, Artikel aktualisiert um 21.33 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: WITTERS, Christian Charisius/dpa