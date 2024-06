FC St. Pauli: Abgänge erleben viel Frust und nur wenig Erfolg

Während Lukas Daschner (24, l.) mit dem VfL Bochum in der Liga bleibt, muss Leart Paqarada (28) mit dem 1. FC Köln den Gang in Liga zwei antreten. © Fotomontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Swen Pförtner/dpa

Leart Paqarada (28, 1. FC Köln)

Am Millerntor noch Leistungsträger, am Geißbockheim nur Absteiger! Der ehemals beste Linksverteidiger der zweiten Liga startete zunächst gut in die Saison, bis ihn zwei Verletzungen matt setzten und Youngster Max Finkgräfe (20) ihm den Rang ablief. Muss wechseln, will er seine alten Kollegen wiedersehen.

Lukas Daschner (24, VfL Bochum)

Erlebte das Drama mit dem VfL in der Relegation hautnah mit und darf sich auf Duelle mit seinem Ex-Klub freuen. Ansonsten eher ein durchwachsenes erstes Jahr in Liga eins, mit schwankenden Leistungen und nur einem Treffer.

Jannes Wieckhoff (22, Heracles Almelo)



Einer der wenigen, für den sich der Wechsel gelohnt hat. Nach anfänglichen Problemen gehörte der Außenspieler zum Stammpersonal, kam insgesamt auf 18 Erstliga-Einsätze, 15 davon von Beginn an.