FC St. Pauli: Blessin mit klaren Ansagen an Maurides und Afolayan

Hamburg - Deutliche Worte! Der FC St. Pauli startete am Donnerstag in die Vorbereitung, mit dabei waren auch die beiden Offensivspieler Maurides (31) und Oladapo Afolayan (27). Trainer Alexander Blessin (52) machte zu beiden eine klare Ansage.

Maurides (31) kam deutlich trainierter aus Ungarn nach Hamburg zurück und war kaum wiederzuerkennen. © WITTERS

Das gilt auch für Maurides, der nach einer halbjährigen Leihe in Ungarn wieder zurück bei den Kiezkickern ist - und das völlig verändert.

Aus dem bulligen Angreifer in Türsteher-Manier ist ein durchtrainierter, schlanker Profi geworden. "Ich habe schon Angst gehabt, dass er weniger wiegt als ich", sagte Blessin und lachte.

Denn vor gut einem Jahr hatte das Ganze anders ausgesehen. Maurides war mit deutlich sichtbarem Übergewicht aus dem Urlaub zurückgekehrt und musste unter anderem in Hamburg bleiben, während das Team im Trainingslager war.

"Er hat mir erzählt, dass er seinen Lebensstil geändert hat", gab Blessin an. "Auch was das Essen und die Ernährung anbelangt." Für den Angreifer ist es gewiss ein Neustart bei St. Pauli, auch wenn noch unklar ist, wie es für ihn weitergeht. "Das wird man dann sehen, was in den nächsten Wochen passiert."

In Ungarn bei Debreceni VSC hatte der 31-Jährige zumindest in Ansätzen gezeigt, was er kann. In 16 Partien erzielte er fünf Tore und bereitete vier weitere vor. Zahlen, die man sich am Millerntor von ihm gewünscht hätte. Ob er sein Können noch lange im braun-weißen Dress zeigen darf, bleibt abzuwarten.