FC St. Pauli: Sportchef Bornemann knöpft sich "Kritiker" Afolayan vor

Nachvollziehbar fand der 53-Jährige den Auftritt des Profis zumindest nicht. "Er hat 32 Spiele in der Bundesliga absolviert. Für einen, der vor zweieinhalb Jahren noch in der dritten englischen Liga gespielt hat, ist das nicht so schlecht", leistete er sich einen kleinen Seitenhieb.

Afolayan (27) steht bei den Kiezkickern unter besonderer Beobachtung. © IMAGO / Lobeca

Generell konnte Bornemann auch mit der Kritik an der defensiven Spielweise ("Wir müssen versuchen, Spiele zu gewinnen, und nicht nur, sie nicht zu verlieren") nicht viel anfangen. "Ich war in jeder Sitzung vor jedem Spiel dabei, und Alex Blessin hat nicht einmal gesagt: Jungs, gebt alles, damit wir nicht verlieren", erklärte er.

Von Anfang war klar, dass der Klassenerhalt nur mit einer defensiven Stabilität gelingen könne und dem musste sich Afolayan fügen. "Wenn er spielen will, muss er sich danach richten", machte er deutlich.

Auch Präsident Oke Göttlich (49) unterstrich: "Es sind die Worte eines sehr ambitionierten Spielers, der Lust hat, mehr zu spielen. Und da kann er jeden Tag seinen Beitrag zu leisten. Da ist er herzlich eingeladen."

Auf Konsequenzen wie eine Geldstrafe verzichtete der Verein bewusst, Bornemann machte aber auch deutlich: "Finde ich das gut? Nein! Darf das wieder vorkommen? Nein!"

Klar ist, dass sich Afolayan, der für seine markigen Worte in der Mixed-Zone und auf dem Platz bekannt ist, in Zukunft zügeln muss, wenn er am Millerntor eine Zukunft haben will.