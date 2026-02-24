FC St. Pauli: Darum hatte Hauke Wahl keine Angst vorm Abstiegskrimi

Hauke Wahl feierte beim Sieg über Werder Bremen sein Comeback für den FC St. Pauli. Die richtige Stimmung holte er sich zwei Wochen vorher.

Von Robert Stoll

Hamburg - Was für ein Comeback! Drei Spiele musste Hauke Wahl (31) zuschauen, ehe er am Sonntag für den FC St. Pauli auf den Platz zurückkehrte und beim 2:1-Sieg über Werder Bremen auch noch traf. Ein Stadionbesuch zuvor machte ihn richtig heiß.

Hauke Wahl (31) gab gegen Werder Bremen sein Comeback für den FC St. Pauli. © Marcus Brandt/dpa Für Wahl selbst waren die vergangenen Wochen nicht einfach. Eine Innenbandzerrung hatte den 31-Jährigen mattgesetzt. Umso erstaunlicher war seine starke Leistung am Sonntag im Abstiegskrimi. "Es war kein Wunder, dass er so eine Leistung abruft. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er zwei, drei Wochen weg war", lobte ihn sein Trainer Alexander Blessin (52). Die Rückkehr von Wahl, wie auch die von Eric Smith (29), hatte eine gewisse Signalwirkung, beide Profis sind absolute Leader im Team. Um die Bedeutung des Spiels wussten sie im Vorfeld Bescheid. "Wir haben nur den Sieg gesehen. Wir haben nicht daran gedacht, was ist, wenn wir verlieren, sondern wir hatten Bock auf dieses Spiel", erklärte Wahl, der nicht das Gefühl hatte, dass etwas schieflaufen könne. "Ich glaube, das hat man heute gesehen." FC St. Pauli Torwartfehler leitet Werder-Pleite ein! FC St. Pauli springt nach Sieg an Bremen vorbei Ein bisschen anders sah das noch wenige Wochen zuvor beim trostlosen Derby gegen den HSV aus. Beiden Teams war eine gewisse Angst anzumerken gewesen. Am Sonntag gegen Bremen zeigte St. Pauli aber ein anderes Gesicht. "Wir wollten einfach unbedingt gewinnen. Wir wissen, dass wir es besser machen können, aber ich glaube, dass wir verdient gewonnen haben. Jetzt sind wir erst mal glücklich, dass wir so wichtige drei Punkte geholt haben."

Wahl setzte sich in der Luft durch und köpfte zum 1:0 für St. Pauli ein. © Marcus Brandt/dpa

FC St. Pauli: Hauke Wahl feuerte sein Team von der Tribüne aus an