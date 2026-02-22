Torwartfehler leitet Werder-Pleite ein! FC St. Pauli springt nach Sieg an Bremen vorbei

Der FC St. Pauli hat Big Points im Abstiegskampf gesammelt. Durch das 2:1 im Nordduell zogen die Kiezkicker an Werder Bremen vorbei auf Rang 16.

Von Robert Stoll

Hamburg - Big Points im Abstiegskampf! Der FC St. Pauli hat das hart umkämpfte Nordduell gegen Werder Bremen mit 2:1 (0:0) gewonnen und zog damit an Grün-Weiß vorbei auf den Relegationsplatz. Ein Torwartfehler von Mio Backhaus leitete die Pleite ein.

Die erste Hälfte zwischen dem FC St. Pauli und Werder Bremen war eine zähe Angelegenheit.
Vor der Partie gab es für die Gäste von der Weser einen kleinen Schock. Felix Agu hatte sich beim Warmmachen verletzt und musste von Isaac Schmidt ersetzt werden. Dem Spiel der Bremer tat das aber keinen Abbruch, sie hatten deutlich mehr Ballbesitz, konnten damit allerdings nur wenig anfangen.

Die erste Chance des Spiels hatte dennoch St. Pauli. Martijn Kaars wurde geschickt, entschied sich aber für den falschen Fuß und löffelte so den Ball harmlos in die Arme von Mio Backhaus.

Auf der Gegenseite befreite sich Werder nach einer kurzen Druckphase der Kiezkicker und hatte durch Jens Stage die Führung auf dem Fuß, doch der Däne traf aus wenigen Metern den Ball nicht richtig.

Sie blieb der erste Durchgang torlos, beiden Mannschaften war deutlich anzumerken, was an diesem Abend auf dem Spiel stand.

Bremen-Keeper Mio Backhaus griff daneben und sorgte so für die St.-Pauli-Führung.
Erst greift Werder-Keeper Mio Backhaus daneben, dann sieht FCSP-Schlussmann Nikola Vasilj nicht gut aus

Joel Chima Fujita (r) jubelt über den 2:1-Siegtreffer für die Kiezkicker.
Nach dem bis dato zähen Nordduell rückten nach Wiederanpfiff beide Keeper in den Fokus. Zunächst griff Werder-Schlussmann Backhaus bei einem Wahl-Kopfball daneben und begünstigte so die St.-Pauli-Führung - ein klarer Torwartfehler (55.)!

Kurz darauf sah auch Vasilj nicht gut aus. Bei einer Mbangula-Flanke rutschte er weg und konnte nicht klären. Anschließend spielten seine Vorderleute Ping-Pong, bis der Ball dem gerade erst eingewechselten Jovan Milosevic vor die Füße fiel. Der hämmerte das Leder aus wenigen Metern zum Ausgleich in die Maschen (62.).

Die Begegnung war nun völlig offen und nahm Fahrt auf. Es dauerte nicht lange und St. Pauli ging wieder in Führung. Manolis Saliakas bediente Joel Chima Fujita, der trocken mit rechts aus zehn Metern ins lange Eck traf.

Bremen warf am Ende alles nach vorne, doch St. Pauli verteidigte mit allen Mitteln und brachte das 2:1 über die Zeit. Durch den Dreier tauschten die Kiezkicker und Werder die Plätze.

Entscheidend am diesen Tag war die Chancenauswertung. Die Kiezkicker hatten einen xGoals-Wert von 0,21 und machten zwei Tore, Werder hingegen hatte 1,65 auf dem Zettel stehen, traf aber nur einmal.

Die Statistik zum Nord-Duell zwischen dem FC St. Pauli und Werder Bremen

Bundesliga, 23. Spieltag

FC St. Pauli - Werder Bremen 2:1 (0:0)

St. Pauli: Vasilj - Ando, Wahl, Mets - Saliakas, Irvine (80. Sands), Smith, Pyrka - Fujita (87. Rasmussen), Sinani - Kaars (53. Pereira Lage)

Werder: Backhaus - Stark, Lynen, Friedl - Njinmah, Puertas (79. Topp), Stage, Schmidt (60. Bittencourt) - Schmid, Mbangula - Grüll (60. Milosevic)

Schiedsrichter: Sören Storks (Ramsdorf)

Zuschauer: 29.546 (ausverkauft)

Tore: 1:0 Wahl (55.), 1:1 Milosevic (62.), 2:1 Fujita (71.)

Gelbe Karten: Kaars (1), Saliakas (3) / Schmidt (2), Lynen (4), Friedl (8), Bittencourt (2), Milosevic (2), Stark (3)

