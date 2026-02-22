Torwartfehler leitet Werder-Pleite ein! FC St. Pauli springt nach Sieg an Bremen vorbei

Hamburg - Big Points im Abstiegskampf! Der FC St. Pauli hat das hart umkämpfte Nordduell gegen Werder Bremen mit 2:1 (0:0) gewonnen und zog damit an Grün-Weiß vorbei auf den Relegationsplatz. Ein Torwartfehler von Mio Backhaus leitete die Pleite ein.

Die erste Hälfte zwischen dem FC St. Pauli und Werder Bremen war eine zähe Angelegenheit. © Marcus Brandt/dpa

Vor der Partie gab es für die Gäste von der Weser einen kleinen Schock. Felix Agu hatte sich beim Warmmachen verletzt und musste von Isaac Schmidt ersetzt werden. Dem Spiel der Bremer tat das aber keinen Abbruch, sie hatten deutlich mehr Ballbesitz, konnten damit allerdings nur wenig anfangen.

Die erste Chance des Spiels hatte dennoch St. Pauli. Martijn Kaars wurde geschickt, entschied sich aber für den falschen Fuß und löffelte so den Ball harmlos in die Arme von Mio Backhaus.

Auf der Gegenseite befreite sich Werder nach einer kurzen Druckphase der Kiezkicker und hatte durch Jens Stage die Führung auf dem Fuß, doch der Däne traf aus wenigen Metern den Ball nicht richtig.

Sie blieb der erste Durchgang torlos, beiden Mannschaften war deutlich anzumerken, was an diesem Abend auf dem Spiel stand.