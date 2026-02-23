FC St. Pauli: Joel Chima Fujita feiert seine Torpremiere zur rechten Zeit

Hamburg - Auf diesen Moment musste er lange warten! Mit seinem ersten Bundesliga-Tor nach 22 Spielen hat Joel Chima Fujita (24) den FC St. Pauli zum wichtigen 2:1-Sieg im Abstiegskampf über Werder Bremen geschossen. Nach Abpfiff kannte er nur eine Richtung.

Schuss ins Glück! St. Paulis Joel Chima Fujita (24) traf beim 2:1-Sieg über Werder Bremen das erste Mal in der Bundesliga. © IMAGO / Oliver Ruhnke

21-mal hatte Fujita in dieser Saison bereits in Richtung des gegnerischen Tores geschossen, meist verfehlte der Japaner aber sein Ziel. Am Sonntag war es endlich so weit, und dann auch noch in diesem wichtigen Spiel.

Beim Stand von 1:1 wurde Fujita von Manolis Saliakas (29) im Strafraum angespielt, zögerte nicht lange und traf trocken aus gut zehn Metern ins lange Eck. Der Rest war Freude pur.

"Ich freue mich sehr", gestand der 24-Jährige. "Es war ein wichtiges Tor in einem wichtigen Spiel. Ich habe es diese Saison schon oft probiert, der Ball wollte aber nicht rein." Am Sonntagabend dann aber endlich doch einmal.

Das nahm auch sein Trainer zur Kenntnis. "Er hat schon oft die Situationen gehabt, aber nie das Tor getroffen. Er hat immer links oder rechts vorbeigeschossen", legte Alexander Blessin (52) zunächst den Finger in die Wunde. "Jetzt trifft er mal das Tor und dann ist er gleich drin - ein schöner Lerneffekt. Das macht Lust auf mehr."