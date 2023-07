FC St. Pauli: David Otto wechselt eine Etage tiefer zum SV Sandhausen

Stürmer David Otto (24) hat den FC St. Pauli nach nur einer Saison wieder verlassen. © Uli Deck/dpa

Dies gaben beide Vereine am Dienstagabend bekannt.

Otto war im Sommer 2022 von der TSG 1899 Hoffenheim ans Millerntor gewechselt und bestritt in der vergangenen Saison 29 Pflichtspiele, in denen ihm insgesamt drei Treffer gelangen. Vor allem der Treffer im Derby gegen den HSV zum 3:0-Endstand dürfte den Fans in Erinnerung bleiben.

Die Entscheidung zu wechseln, fiel dem 24-Jährigen nicht leicht, wie er gestand. "Ich möchte meinen Mitspielern, dem Staff, dem Verein und den Fans für die gemeinsame Zeit in Hamburg danken, aus der ich sehr viel Positives mitnehmen werde", erklärte er in einer Mitteilung der Kiezkicker.

In Sandhausen möchte er nun die Chance nutzen, regelmäßig zu spielen. "Die Gespräche mit Danny Galm und Matthias Imhof haben mich überzeugt: Die beiden haben mir den Weg aufgezeigt, den sie mit der Mannschaft und mit mir gehen möchten", sagte er bei seiner Vorstellung in Sandhausen.