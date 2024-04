Mit Sieg gegen Hansa schreibt St. Pauli jetzt schon Geschichte: "Fühlt sich unfassbar gut an!"

St.-Pauli-Kapitän Jackson Irvine (31, l.) köpfte die Kiez-Elf zum Sieg. © Marcus Brandt/dpa

Nach einer eher schwierigen ersten Hälfte gegen die Rivalen von der Ostsee kam die Elf von Fabian Hürzeler (31) nach der Pause deutlich fokussierter zurück und krönte die Leistung mit einem 1:0 durch Jackson Irvine (31).

Und der Kapitän der Kiezkicker hat offenbar eine besondere Wirkung auf die Mannschaft von Mersad Selimbegović (41).

In jeder vergangenen Begegnung im Millerntor traf er bislang das Netz. "Ich treffe zum dritten Mal in Folge in einem Heimspiel gegen Hansa. Das fühlt sich natürlich unfassbar gut an", so der Mittelfeldspieler, der sich in der ersten Hälfte zunächst schwertat, aber mit um so mehr Wumms zurückkehrte. "Als Kapitän muss man auch vorangehen. Ich versuche, damit auch schon im Training anzufangen", reflektierte er.

Auch Trainer Hürzeler hält nach wie vor große Stücken auf seinen Australier, betonte nach der Partie: "Jackson Irvine ist immer wichtig für mich, egal in welcher Phase." Und dennoch: In jedem Spiel komme es darauf an, als gesamte Mannschaft Ruhe auszustrahlen, auch wenn etwas nicht funktioniere wie geplant.

Nicht so geklappt gegen Rostock hatten manche Zuspiele zu Beginn. "Wir waren nicht mutig genug. Die Passfrequenz hätte erhöht werden müssen", erklärte sich der Coach die Anfangsphase der Kiezkicker.