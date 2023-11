FC St. Pauli: Elias Saad verzichtet auf Länderspielreise - "Sind in einer wichtigen Phase"

Elias Saad (23, r) war gegen Hannover 96 einer der Aktivposten des FC St. Pauli. © Axel Heimken/dpa

Mit den Kiezkickern befindet sich der 23-jährige Außenbahnspieler auf der Überholspur. Das blieb auch den Verantwortlichen der Nordafrikaner nicht verborgen. Saad war bereits mit dem Team unterwegs, kam aber aufgrund fehlender Unterlagen noch nicht zum Einsatz.

Auf die beiden anstehenden Länderspielspiele in der WM-Quali gegen São Tomé und Príncipe sowie Malawi verzichtet er aus sportlichen Gründen. "Ich habe abgesagt, weil ich mich lieber hierauf konzentrieren wollte. Wir sind in einer wichtigen Phase", erklärte der 23-Jährige seine Entscheidung. "Ich glaube, das wäre zu früh mit der Nationalmannschaft."

Vom Verein erhielt Saad die volle Unterstützung. "Wir haben das besprochen und unterstützen diese Entscheidung total. Er ist ein junger Spieler, auf dem viel einprasselt", sagte Trainer Fabian Hürzeler (30). "Es ist wichtig, dass er im Trainingsrhythmus bleibt."

Eine neue Chance ergibt sich für den gebürtigen Wilhelmsburger Anfang des Jahres, wenn Tunesien am Africa Cup teilnimmt. Dann würde Saad allerdings dem FC St. Pauli zum Rückrundenauftakt fehlen.

In der zweiten Liga zeigte der 23-Jährige gegen Hannover am Freitag wieder sein Können. Seinen Gegenspielern spielte er mit seinen Haken erneut Knoten in die Beine. Vor allem in den ersten 45 Minuten war er an so ziemlich jeder gefährlichen Offensivaktion beteiligt.