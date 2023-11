Torloses Nord-Duell! FC St. Pauli verpasst gegen Hannover 96 den Sieg

Hamburg - Da war mehr drin! Trotz klarer Dominanz ist der FC St. Pauli am Freitagabend gegen Hannover 96 nicht über ein torloses 0:0-Unentschieden hinausgekommen. Zwischenzeitlich musste die Partie unterbrochen werden.

Der FC St. Pauli und Hannover 96 lieferten sich eine hart umkämpfte Partie. © Axel Heimken/dpa

Von Anpfiff an waren beide Mannschaften um Spielkontrolle bemüht und legten einen intensiven Beginn hin. Der wurde allerdings immer wieder durch viele kleine Fouls gestoppt. Die erste große Chance des Nord-Duells hatte Johannes Eggestein, der nach einer Drehung mit seinem Schuss an 96-Keeper Ron-Robert Zieler scheiterte (16. Minute).

Fortan hatten die Kiezkicker alles im Griff, lediglich das Tor fehlte. Die Roten hingegen langten in den Zweikämpfen hin, sodass Schiedsrichter Richard Hempel gefordert war.

Vor der Pause zogen die Boys in brown das Tempo wieder an und hatten durch Elias Saad (36.) eine gute Chance, doch sein Abschluss ging am langen Pfosten vorbei.

Der Tabellenführer war hier klar spielbestimmend und hätte eine Führung zur Halbzeit mehr als verdient gehabt. Von den Gästen aus Hannover kam offensiv gar nichts.