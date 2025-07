FC St. Pauli legt wieder los! Wer ist neu bei den Kiezkickern?

Hamburg - Sie legen wieder los! Am Donnerstagvormittag (11.30 Uhr) startet der FC St. Pauli in die Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison. Mit dabei sind auch sechs Neuzugänge. TAG24 gibt zum Auftakt einen Überblick über alles Wissenswerte.

Unklar ist noch die Zukunft von Rückkehrer Maurides (31). Der Angreifer startet zwar mit in die Vorbereitung an der Kollaustraße, gilt aber genauso als Verkaufskandidat wie Fin Stevens (22).

Trainer Alexander Blessin (52) und die Kiezkicker reisen zum Trainingslager nach Österreich. © IMAGO / Oliver Ruhnke

Wie sieht der Sommerfahrplan aus?



Nur wenige Tage nach dem Trainingsauftakt steht das erste Testspiel an. In Aurich heißt der Gegner am 6. Juli (16 Uhr) GW Firrel. Am 12. Juli folgt eine weitere Partie beim Regionalligisten SV Drochtersen/Assel (12. Juli/15 Uhr)

Bevor es ins Trainingslager nach Flachau (18. bis 27. Juli) geht, steht ein erster Härtetest an. Gegner am 15. Juli (16 Uhr) in Malente ist der dänische Erstligist Silkeborg IF.

Während des Camps in Österreich sind zwei Testspiele geplant. Am 26. Juli (11 Uhr) wird gegen den FC Liefering, das Farmteam von RB Salzburg, getestet. Der Austragungsort ist allerdings noch offen. Ein zweiter Gegner wird noch gesucht.