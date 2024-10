FC St. Pauli: Elias Saad wird brutal kaputt getreten, Coach Alexander Blessin tobt!

Hamburg - Das sah übel aus! Nach der bitteren 0:3-Packung gegen Mainz 05 humpelte Elias Saad (24) mit schmerzverzerrtem Gesicht und gestützt von einem Betreuer mit dick bandagiertem Knöchel in die Kabine. Trainer Alexander Blessin (52) ahnte Schlimmes.

Elias Saad (24, l.) wurde am Samstag ein ums andere Mal vom Mainzer Dominik Kohr (30) gefoult. © Marcus Brandt/dpa

Es lief bereits die 88. Minute, das Spiel war längst entschieden, als Dominik Kohr (30) zur Grätsche ansetzte und Saad zum wiederholten Male umsäbelte. Im Gegensatz - vor allem zur neunten Minute - zeigte Schiedsrichter Christian Dingert (44) dem Mainzer die Gelbe Karte.

Am Ende war es nicht spielentscheidend, hätte der Rüpel allerdings früh die erste Verwarnung gesehen, hätte er nicht mehr so konsequent in die weiteren Zweikämpfe gehen können.

Saad hatte in der Szene kurz vor dem Ende Glück, dass er noch rechtzeitig hochgesprungen war und nicht härter getroffen wurde.

"Ich muss mich da echt zusammenreißen", versuchte sich Blessin auf die Zunge zu beißen. "Wir wussten genau, dass das sein Spiel ist. Er arbeitet immer hart an der Grenze. Auf der einen Seite sagt man, dass man eine gesunde Härte braucht. Da muss man aber trotzdem auch sehen, wie und mit welcher Intensität er ihn trifft."

Bereits in der Vergangenheit hatte Saad immer wieder Probleme mit dem Innenband gehabt, genau da hatte ihn Kohr nun erneut getroffen. "Ich hoffe nicht, dass es so schwerwiegend ist, dass er länger ausfällt", zog der Trainer ein kurzes Fazit.