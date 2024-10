Burkardt nicht zu stoppen! Mainz 05 bestraft fehlerhaften FC St. Pauli eiskalt

Hamburg - Das war nichts! Der FC St. Pauli hat das Bundesliga-Topspiel gegen den FSV Mainz 05 klar mit 0:3 (0:2) verloren. Zwei kapitale Fehler in der Anfangsphase luden die Gäste ein.

Armindo Sieb sorgte mit dem 2:0 für Mainz früh für klare Verhältnisse. © Marcus Brandt/dpa

Die Partie am ausverkauften Millerntor war keine fünf Minuten alt, da klingelte es das erste Mal im Kasten der Kiezkicker - mit freundlicher Unterstützung von Nikola Vasilj. Der Keeper unterschätzte einen langen Ball der Mainzer, den Jonny Burkardt mit dem Rücken zum Tor per Hinterkopf über ihn ins Tor beförderte.

St. Pauli zeigte sich keineswegs geschockt, musste aber nach einer Viertelstunde den nächsten Dämpfer hinnehmen. Eric Smith leistete sich einen Fehlpass im Aufbau, den Nadim Amiri abfing und auf Armindo Sieb durchsteckte. Die Bayern-Leihgabe blieb cool und versenkte das Leder zum 2:0 aus Mainzer Sicht.

So hatte sich die große Mehrheit am Millerntor den Start mit Sicherheit nicht vorgestellt.

Mit der Führung im Rücken zogen sich die Mainzer etwas zurück und überließen den Kiezkickern das Spiel, die auch zu mehreren Chancen kamen, doch in Schlussmann Robin Zentner ihren Meister fanden. Und so ging es mit einem 0:2 in die Pause.