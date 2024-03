FC St. Pauli empfängt den SC Paderborn: Alle Infos zum Duell am Millerntor

Hamburg - Gibt es dieses Mal einen Sieger? Die jüngsten beiden Duelle zwischen dem FC St. Pauli und dem SC Paderborn am Millerntor endeten, wie auch das Hinspiel, 2:2. Am Ostersonntag (13.30 Uhr) treffen beide Teams erneut aufeinander. TAG24 hat alle wichtigen Informationen für Euch auf einen Blick zusammengestellt.

SCP-Trainer Lukas Kwasniok (42) über die Kiezkicker: "Mit dem Ball ist das fast perfektioniert in unterschiedlichen Anordnungen. St. Pauli wird am Ende der Saison aufsteigen. Wir versuchen, das ein wenig in die Länge zu ziehen, indem wir nach Möglichkeit ein tolles Spiel abliefern."

Paderborn wartet im März hingegen noch auf den ersten Sieg. In der Statistik steht neben zwei Unentschieden gegen Magdeburg (0:0) und Schalke (3:3) auch eine 1:2-Pleite gegen Eintracht Braunschweig, wodurch der Anschluss an die Aufstiegsplätze ein wenig verloren ging.

Paderborns Sirlord Conteh (27, r.) ist mit seinem Tempo nur schwer zu halten. Hier lässt er HSV-Kapitän Sebastian Schonlau (28) stehen.

Player to watch

Für Paderborns Sirlord Conteh (27) dürfte die Partie am Millerntor eine ganz besondere werden. Der Offensivspieler ist nicht nur in Hamburg geboren, er spielte auch vier Jahre lang für die U23 der Kiezkicker in der Regionalliga. Dort gelangen ihm in 101 Partien 25 Tore und 13 Vorlagen.

Über die 3. Liga und den 1. FC Magdeburg führte Conteh der Weg im Sommer 2022 schließlich nach Ostwestfalen, wo er in dieser Saison nicht über die Rolle des Ersatzspielers hinauskommt.

Wie wertvoll er ist, hat er allerdings im Hinspiel gezeigt. Das 2:2 durch Bilbija leitete er mit einem mustergültigen Sprint vor, bei dem er Hauke Wahl einfach stehen ließ. Auf ein ähnliches Szenario würden die Kiezkicker am Sonntag gern verzichten.

Der TAG24-Tipp

Während Sören Gonther im Duell seiner beiden Ex-Vereine auf einen 2:1-Sieg des FC St. Pauli tippt, sagt TAG24 einen weiteren 2:0-Erfolg der Kiezkicker voraus.