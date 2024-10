05.10.2024 06:40 FC St. Pauli empfängt Mainz 05: Alle Infos zum Bundesliga-Topspiel am Millerntor

Der FC St. Pauli will nach dem ersten Saisonsieg auch den ersten Dreier am heimischen Millerntor einfahren. Zu Gast am Samstagabend ist der FSV Mainz 05.

Von Robert Stoll

Hamburg - Folgt nun der erste Heimsieg? Der FC St. Pauli empfängt am Samstagabend den FSV Mainz 05 zum Bundesliga-Topspiel am Millerntor. Alle wichtigen Infos hat TAG24 für Euch zusammengefasst. Das letzte Duell am Millerntor ging mit 4:2 an Mainz. Damals noch im Einsatz: Gerald Asamoah für St. Pauli und Christian Fuchs für die 05er. © WITTERS Die voraussichtlichen Aufstellungen FC St. Pauli: Vasilj - Mets, Smith, Wahl - Treu, Irvine, Metcalfe, Saliakas - Afolayan, Eggestein, Saad Es fehlen: Ahlstrand (nicht berücksichtigt), Boukhalfa (muskuläre Probleme), Maurides (nicht berücksichtigt), Zoller (Muskelverletzung) FC St. Pauli St.-Pauli-Profi Saad über "Sky"-Experte Hamann: "Ich weiß nicht mal, wer das ist" FSV Mainz 05: Zentner - Kohr, Jenz, Caci - Widmer, Sano, Amiri, Mwene - Nebel, J.-S. Lee - Burkardt Es fehlen: Hanche-Olsen (Gelb-Rot-Sperre) Die Bilanz Bislang trafen die Kiezkicker und der Karnevalsverein in 27 Spielen aufeinander. Zehnmal ging St. Pauli als Sieger vom Platz, siebenmal die 05er. Die letzten beiden Duelle fanden in der Bundesliga statt und gingen beide an Mainz - 4:2 hieß es am Millerntor, das Rückspiel gewann der FSV mit 2:1. Alle drei Treffer für St. Pauli erzielte damals Mathias Lehmann. Der Schiedsrichter Christian Dingert (44) wird das Topspiel am Millerntor leiten. Er wird assistiert von Benedikt Kempkes (39) und Alexander Sather (37). Als VAR agiert Katrin Rafalski (42). FC St. Pauli gegen Mainz 05: Erstes Aufeinandertreffen von Blessin und Henriksen St.-Pauli-Coach Alexander Blessin (51, r.) und Mainz-Trainer Bo Henriksen (49) erwarten ein spannendes Topspiel. © Fotomontage: Philipp von Ditfurth/dpa, Thomas Frey/dpa Das sagen die Trainer FCSP-Coach Alexander Blessin (51) über Mainz: "Sie spielen sehr schnörkellos, es wird wieder ein komplett anderes Spiel. Wir werden wahrscheinlich wieder etwas mehr Ballbesitzzeit haben. Mainz ist im Spielaufbau sehr klar, sie arbeiten viel mit zweiten Bällen, die wir aufnehmen müssen. Es wird ein sehr zweikampfbetontes Spiel."

05-Trainer Bo Henriksen (49) über die Kiezkicker: "St. Pauli ist eine gute Mannschaft. Aber wir wollen ins Spiel gehen und unseren Plan umsetzen. Es gibt in dieser Liga nur gute Teams, deswegen werden wir an jedem Wochenende 100 Prozent brauchen." FC St. Pauli Ex-Profi Ludwig glaubt an nächsten St.-Pauli-Sieg: "Für Mainz auf dem Kiez nichts zu holen" Der TAG24-Tipp TAG24 schließt sich der Meinung von Ex-Kiezkicker Alexander Ludwig (40), der auf ein 2:1 für St. Pauli tippte, an. Die Blessin-Elf holt den ersten Heimsieg und bleibt zum dritten Mal in Folge ohne Gegentor: 2:0!

Titelfoto: WITTERS