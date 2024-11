FC St. Pauli fehlt es in Gladbach an allen Ecken und Enden: "War nicht gut genug"

In der Kabine schien Blessin immerhin die richtigen Worte gefunden zu haben. Sein Team wirkte nun aggressiver in den Zweikämpfen und hatte ein wenig Pech mit einer Schiedsrichter-Entscheidung. Marvin Friedrich (28) foulte klar und deutlich Morgan Guilavogi (26), weil der Kontakt aber vor dem Strafraum war, checkte der VAR zwar die Szene, durfte letztlich aber genau deshalb auch nicht intervenieren.

"Da waren wir nicht wachsam", ärgerte sich Trainer Alexander Blessin (51). "Weil wir die Eckbälle nicht gut verteidigen, vor allem nicht am zweiten Pfosten." Genau dort ließ Manolis Saliakas (28) Gladbachs Alassane Pléa (31) völlig frei stehen und per Knie zur Führung treffen.

Kapitän Jackson Irvine (31) ärgerte sich über die schlechte Leistung der Kiezkicker. © David Inderlied/dpa

Anschließend überließ Gladbach den Kiezkicker ein wenig das Feld, doch die wussten offensiv damit nur wenig anzufangen. "Wir haben ganz gute Ansätze gezeigt, aber nach vorne war es zu wenig", wusste auch Johannes Eggestein (26), der wieder einmal viel ackerte, aber auch gefühlt jeden Ball verlor.

Erst in der letzten Viertelstunde kam St. Pauli zu einigen, wenigen guten Torabschlüssen, doch letztlich fehlte die Qualität und die Konsequenz - wie schon so oft in dieser Saison. "Wir hatten die Möglichkeit, einen Fuß in die Tür zu bekommen, aber das haben wir heute nicht geschafft", musste auch Hauke Wahl (30) anerkennen, der in der 85. Minute aus wenigen Metern vergab.

So setzte es am Ende die siebte Niederlage im elften Spiel. "Heute war es nicht gut genug", ärgerte sich auch Kapitän Jackson Irvine (31), dem die Strapazen der Länderspielreise deutlich anzumerken waren.

Nun müssen im kommenden Heimspiel gegen Holstein Kiel am Freitag (20.30 Uhr) dringend die Punkte her, sonst sieht es schon frühzeitig in der Saison ganz düster aus.