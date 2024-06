FC St. Pauli findet neuen Trainer: Alexander Blessin übernimmt am Millerntor

Hamburg - Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, jetzt ist es offiziell! Der FC St. Pauli hat einen neuen Trainer: Alexander Blessin (51) tritt die Nachfolge von Fabian Hürzeler (31) an. Das gab der Kiezklub am heutigen Donnerstag bekannt.

Alexander Blessin (51, r.) ist neuer Trainer des FC St. Pauli. Hier posiert er mit Sportchef Andreas Bornemann (52). © FCSP

Der gebürtige Stuttgarter kommt vom belgischen Pokalsieger und Vizemeister Royal Union St. Gilloise ans Millerntor. In Hamburg unterschrieb er dem Vernehmen nach einen Drei-Jahres-Vertrag - St. Pauli selbst machte wie gewohnt keine Angaben zur Laufzeit.

"Mit Alexander Blessin konnten wir einen international erfahrenen Trainer für den FC St. Pauli gewinnen. Er bringt viel taktisches Wissen mit und hat in Belgien sowie Italien bereits in der höchsten Spielklasse sowie international gearbeitet. Aus seiner Zeit in Leipzig weiß er aber ebenfalls sehr genau, wie Nachwuchsspieler an den Herrenbereich herangeführt werden sollten", erklärte Andreas Bornemann (52).

Zudem betonte der Sportchef: "Wir sind sehr froh, dass er sich – trotz der Aussicht auf Champions-League-Spiele - dafür entschieden hat, den FC St. Pauli in der Bundesliga als Cheftrainer anzuführen."

Blessin selbst verdeutlichte: "Der FC St. Pauli hat in Deutschland, aber auch international eine unglaubliche Strahlkraft. Der Verein steht für klare Werte und für ambitionierte Arbeit im Profi-Sport. Daher ist es eine großartige Aufgabe, den Klub nach der langen Zeit in der Zweitklassigkeit in der Bundesliga zu trainieren (...). Ich freue mich unglaublich darauf, am Millerntor die ganz großen Clubs der Bundesliga herauszufordern."