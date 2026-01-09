FC St. Pauli gegen RB Leipzig: Entscheidung um Spielabsage offenbar gefallen
Hamburg - Lange stand die Bundesliga-Partie des FC St. Pauli gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wegen des Schneetreibens in Hamburg auf der Kippe. Laut TAG24-Informationen scheint die Entscheidung jetzt offenbar gefallen zu sein.
Offiziell kommuniziert wurde eine Spielabsage noch nicht.
Laut einer TAG24-Quelle soll eine Frau, die an Spieltagen im Stadion tätig ist, bereits erfahren haben, am Samstag nicht zur Arbeit erscheinen zu müssen. Der Verein hätte das Spiel bereits abgesagt.
Die Information geht aus einer entsprechenden Sprachnachricht hervor. TAG24 liegt diese vor.
Zum anderen sei inzwischen auch in RB-Kreisen die Nachricht einer Spielabsage durchgedrungen.
Welche Entscheidung der Verein tatsächlich trifft, bleibt allerdings weiterhin abzuwarten. Auch ob das Spiel unter Umständen lediglich ohne Zuschauer und Dienstleister stattfindet. Vonseiten St. Paulis gibt es derzeit noch keine Neuigkeiten.
TAG24 bleibt am Ball.
Erstmeldung um 12.37 Uhr, Artikel aktualisiert um 13.19 Uhr.
Titelfoto: Christian Charisius/dpa