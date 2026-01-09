FC St. Pauli gegen RB Leipzig: Entscheidung um Spielabsage offenbar gefallen

Hamburg - Lange stand die Bundesliga-Partie des FC St. Pauli gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wegen des Schneetreibens in Hamburg auf der Kippe. Laut TAG24-Informationen scheint die Entscheidung jetzt offenbar gefallen zu sein.

Sturmtief "Elli" hüllt das Millerntor derzeit in Schnee ein. © Christian Charisius/dpa

Offiziell kommuniziert wurde eine Spielabsage noch nicht.

Laut einer TAG24-Quelle soll eine Frau, die an Spieltagen im Stadion tätig ist, bereits erfahren haben, am Samstag nicht zur Arbeit erscheinen zu müssen. Der Verein hätte das Spiel bereits abgesagt.

Die Information geht aus einer entsprechenden Sprachnachricht hervor. TAG24 liegt diese vor.

Zum anderen sei inzwischen auch in RB-Kreisen die Nachricht einer Spielabsage durchgedrungen.